Что смотреть на онлайн-фестивале «Зеркало»

Кадр из фильма «Языки», программа «Фильмы с Севера»

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Хотя кинопрокат в России еще пребывает в карантинной коме, фестивальное движение уже потихоньку восстанавливается — в модном (многие европейские фестивали уже давно делают доступной онлайн часть своей программы) и безопасном формате онлайн-показов. С 25 по 30 июня в сети пройдет ивановский международный фестиваль дебютов «Зеркало»: его программа будет транслироваться на платформе tvzavr. Вне конкурса тут, в частности, покажут режиссерскую работу Павла Пепперштейна и Наташи Норд «Звук солнца» и программу нордических короткометражек «Фильмы с Севера», составленную отборщиками кинофестиваля в Тромсё. Но самое интересное на «Зеркале» — конечно, конкурс, укомплектованный в этом году особенно удивительными, даже странными, фильмами.

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