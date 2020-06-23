Кирилл Серебренников стал лауреатом премии французских критиков

Сцена из спектакля «Outside» © Chrsitophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

22 июня были объявлены лауреаты ежегодной премии Союза театральных критиков Франции. Лучшим иностранным спектаклем 2019 года признан «Outside» Кирилла Серебренникова, который был представлен на Авиньонском фестивале.

Об этом сообщает Sceneweb.

Спектакль «Outside» посвящен творчеству пекинского фотографа Рена Ханга, который покончил жизнь самоубийством в свой 30-й день рождения в 2017 году.

Премьера спектакля на Авиньонском фестивале состоялась 16 июля 2019 года. Кирилл Серебренников не смог на ней присутствовать, поскольку он находится под подпиской о невыезде по делу «Седьмой студии».

Комментируя свое решение о присуждении премии российскому режиссеру, Союз театральных критиков Франции заявил «о своей полной солидарности [с ним] перед лицом запугивания и других форм преследования, жертвой которых он является в своей стране».

22 июня в Мещанском районном суде Москвы прокурор запросил реальные сроки для Серебренникова и других обвиняемых по делу «Седьмой студии», режиссеру грозит 6 лет колонии. Приговор будет объявлен 26 июня.















































































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