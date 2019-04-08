Кирилл Серебренников освобожден из-под домашнего ареста© Московский городской суд
Сегодня, 8 апреля, Московский городской суд освободил из-под домашнего ареста обвиняемого по делу «Седьмой студии» художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова.
Как сообщает «Интерфакс», тем самым Мосгорсуд отменил постановление о продлении домашнего ареста Серебренникову до 4 июля, которое неделю назад по ходатайству государственного обвинителя принял Мещанский суд Москвы.
Также отменен домашний арест двум другим фигурантам дела «Седьмой студии» — директору Российского академического молодежного театра (РАМТ), бывшей главе департамента государственной поддержки искусства Министерства культуры Софье Апфельбаум и бывшему генеральному директору автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Юрию Итину.
В качестве меры пресечения Серебренникову, Апфельбаум и Итину избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В мае 2018 года под подписку о невыезде отпустили еще одного обвиняемого под этому делу — бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, который находился под арестом с июня 2017 года.
Серебренников, Итин, Малобродский, Апфельбаум, а также бывший главных бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и бывший продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении более 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на реализацию театрального проекта «Платформа». Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.
В начале октября 2018 года дело «Седьмой студии» было передано в суд, процесс по делу начался 7 ноября. В феврале 2019 года Мещанский районный суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности «Седьмой студии»
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