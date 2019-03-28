Кирилл Серебренников выпустит премьеру на Авиньонском фестивале

© Kirill Serebrennikov / Ren Hang / Festival d'Avignon

27 марта была объявлена программа 73-го Международного театрального фестиваля в Авиньоне. Одним из ключевых проектов фестиваля станет премьера нового спектакля Кирилла Серебренникова «Outside».

73-й Авиньонский фестиваль пройдет пройдет с 4 по 23 июля 2019 года. Показы спектакля «Outside» назначены на 16–23 июля, они состоятся на фестивальной площадке L'Autre Scène в Ведене.

Никаких подробностей о премьере пока не сообщается.

Художественный руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом в связи с делом «Седьмой студии».

В 2015 году его спектакль «Идиоты» по фильму Ларса фон Триера участвовал в 69-м Авиньонском фестивале. Летом 2018 года на 72-м Авиньонском фестивале театральные деятели из разных стран, в том числе интендант фестиваля, французский режиссер Оливье Пи, провели акцию «Свободу Кириллу Серебренникову».





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