Хельга Рабль-Штадлер останется во главе Зальцбургского фестиваля

© Salzburger Festspiele

Сегодня, 5 июня, стало известно, что президент Зальцбургского фестиваля Хельга Рабль-Штадлер дала согласие остаться на этом посту до 31 августа 2021 года. Таким образом, она будет руководить фестивалем во время празднования его столетия, которое состоится будущим летом.

Об этом сообщает Wiener Zeitung со ссылкой на губернатора земли Зальцбург Вилфрида Хаслауэра, представляющего совет попечителей фестивального фонда.

«Хельга Рабль-Штадлер сформировала Зальцбургский фестиваль в качестве президента за последние 25 лет, трудно представить себе юбилейный год без нее», — заявил Хаслауэр.

Он также подтвердил, что в полном масштабе столетие Зальцбургского фестиваля будет отмечаться летом 2021 года, отмечает сайт Российского Общества друзей Зальцбургского фестиваля.

«Я была полна решимости завершить свою работу на Зальцбургском фестивале после празднования его юбилея, 31 декабря 2020 года. Но благоприятные отзывы публики в Зальцбурге и во всем мире на наше решение провести фестиваль в трудные времена, а также большое доверие совета попечителей и художественного руководителя <...> заставили меня передумать», — прокомментировала Хельга Рабль-Штадлер.

«Мне было легко принять это решение, — добавила она, — во многом благодаря фантастическому сотрудничеству, которое сложилось у нас с художественным руководителем фестиваля Маркусом Хинтерхойзером».

В этом году Зальцбургский фестиваль должен был начаться 18 июля, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 был перенесен на 1–30 августа. Обновленная программа 100-го Зальцбургского фестиваля будет объявлена в ближайшие дни. Ожидается, что большая часть юбилейных событий будет перенесена на лето 2021 года.



























































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