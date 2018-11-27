Отменен концерт рэпера Элджея в Якутске

Изображение с афиши концерта © Afisha.Ykt.Ru

Рэпер Элджей, который должен был выступить 28 ноября в ЦСП «Триумф» в Якутске, отменил концерт «в связи с угрозой срыва» по обоюдному согласию с организаторами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представител организаторов концерта. По его словам, с 28 ноября в кассах города начнут принимать заявления на возврат билетов.

Ранее управление образования администрации Якутска разослало дирекциям школ рекомендации не допускать школьников на концерт Элджея, поскольку «репертуар исполнителя может вызвать у детей, в частности, желание употребить наркотические средства, табак, алкоголь, принять участие в азартных играх».

«Мы могли бы идти до конца и провести концерт. Но мы переживаем из-за провокации, неконтролируемой толпы и угроз нападения во время концерта и после. Мы отменяем концерт, пусть это будет уроком для города», — приводит заявление организаторов концерта SakhaLife.

В последнее время было отменено несколько концертов рэпера Хаски, сам он был задержан полицией во время выступления на улице в Краснодаре. Рэпера арестовали на 12 суток за мелкое хулиганство, но позже отпустили из-под ареста.

26 ноября в клубе «ГлавClub Green Concert» в Москве прошел концерт солидарности с Хаски, в котором приняли участие Баста, Oxxxymiron и Noize MC.

Сегодня стало известно об отмене выступления Хаски в Вологде. По информации «МБХ медиа», местный клуб отказался проводить концерт из-за угрозы закрытия.

Также сегодня, передает телеканал «Дождь», две площадки в Перми под давлением властей отказались от концерта группы IC3PEAK. На прошлой неделе был сорван концерт IC3PEAK в Казани.







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