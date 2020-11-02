Звезды темных ночей

В нынешнем году COLTA.RU дважды публиковала гид по международному фестивалю балета Dance Open: апрельские спектакли оказались сорваны, и кураторы молниеносно подготовили онлайн-программу. С 10 по 16 декабря Dance Open намерен провести офлайн-сезон, афишу которого комментирует петербургский культуролог Татьяна Розулина.

Не так важно, что все спектакли декабрьской программы Dance Open принадлежат российским театрам. Причины понятны; тучные времена еще вернутся, а шутить про импортозамещение вовсе не хочется, потому что у нынешнего фестиваля, хотели того кураторы или нет, образовалась очень ясная концепция.

Многочисленные балетные труппы Петербурга к концу 2010-х годов показали совершенную нежизнеспособность: почти нет состоятельных премьер, совсем нет художественной воли (исключение составляет Театр балета имени Якобсона, и понятно, почему Dance Open в прошлые сезоны сотрудничал именно с ним). Скажем точнее: петербургский балет снова стал провинциальным.

И вот сейчас Dance Open показывает, какими путями петербургский балет мог пойти, но не пошел. Две оригинальные неоклассические работы и новый для России Баланчин; символическое возвращение городу балета, некогда снятого на «Ленфильме»; новый спектакль западного автора, в котором танцовщикам возвращается право на танец. Сумеречные громады театра «Балтийский дом», где пройдут фестивальные спектакли, и непроглядные северные декабрьские сумерки лишь обострят контраст.





Старое доброе

«Анюта» на музыку сумрачного ленинградского гения Валерия Гаврилина была поставлена как телеспектакль в 1982 году. Скупая слеза, что катится по щеке заглавной героини в исполнении Екатерины Максимовой в последних кадрах, до сих пор вызывает у зрителей ответные слезы. Вы наверняка видели эту ленту, снятую по мотивам чеховской «Анны на шее»: ее любят повторять на канале «Культура». В виде развернутой сценической версии «Анюта» по сей день идет в десятке российских театров и даже числится в репертуарных списках Большого. Только в Ленинграде-Петербурге, где этот балет был придуман, его, кажется, так и не ставили. Между тем в городе настало самое подходящее время для «Анюты», и Dance Open позаботился о нас.

Dance Open — 2020 показывает, какими путями петербургский балет мог пойти, но не пошел.

Хорошо понятно, почему «Анюта» так любима зрителями. Это очень советский балет по всем хореографическим приметам, но очень русский балет по духу. Тянутся дни в провинциальном городе, в котором так легко узнать сегодняшний Петербург; по променаду фланируют люди, а в это время рушится жизнь Анюты и ее отца, который тихо и горько пьет. Все узнаваемо и очень по-чеховски. Зрителя увлекают частые перемены декораций, радуют перемещения нарядного кордебалета (центральный эпизод спектакля, как то и положено в большом балете, — бал), а музыка Гаврилина звучит с удивительной прямотой и в лирических дуэтах, и в минуты цыганского угара. Уютно, тепло и грустно. Это большая удача режиссера-сценариста Александра Белинского и хореографа Владимира Васильева и, может быть, последний удачный балет, закрывший тему инсценировок великой литературы.

Пермский театр оперы и балета только что возобновил «Анюту» к 80-летию Васильева: автор по традиции выступил в роли отца героини Петра Леонтьевича. Возвращение истинно ленинградского балета в родные туманы назначено на 12 декабря.





Новое злое

В день открытия фестиваля, 10 декабря, «Урал Балет» привозит из Екатеринбурга свои последние премьеры: одна из лучших балетных трупп России демонстрирует сказочное изобилие.

Сцена из балета «Вальпургиева ночь» © Ольга Керелюк / The George Balanchine Trust

Никакой литературы — даже в «Вальпургиевой ночи» Джорджа Баланчина, впервые исполненной на нашей сцене (и исполненной блестяще). Центральные герои «Приказа короля» носят имена — их зовут Король, Изора и Жером де Блуа-Шампань, — но это не имеет никакого значения, потому что в Петербурге будет исполнена сюита из балета. Да и в полной версии спектакля, который сочинил руководитель уральской труппы Вячеслав Самодуров, имена и сюжетные повороты условны: не мелодрама царит в «Приказе короля», его настоящий сюжет возникает где-то на стыке разнохарактерных номеров. Очень жаль, что фестиваль не покажет этот спектакль целиком, однако и в виде экстракта балет производит сильное впечатление. «Приказ короля» важен вдвойне, потому что театр заказал для балета новую партитуру: трудно поверить, что эту по-американски крутую и энергичную музыку написал 70-летний петербуржец Анатолий Королев.

Сцена из балета «Brahms Party» © Ольга Керелюк / The George Balanchine Trust

Работы Самодурова и Баланчина дополняет еще одна новинка — «Brahms Party» Антона Пимонова, ныне стоящего во главе Пермского балета. На сцене девять молодых солистов труппы (женщины отдыхают перед «Вальпургиевой ночью»). Помимо остроумно приписанного к музыке танца здесь много юмора — опять же не литературного, а чисто танцевального, но и не такого, что артист падает на пятую точку, а публика смеется: хореограф не желает так рассмешить публику. Словом, это настоящий классический танец во всеоружии и разнообразии, танец острый, энергичный и по-юношески злой — танец, в Петербурге уже подзабытый: если ждать от Мариинского театра в будущем достойной премьеры, то, пожалуй, именно такой. Как тут не вспомнить, что все хореографы, чьи работы вошли в программу, когда-то и вышли из мариинских пенатов.





Танцуют все

Красивая фестивальная картина осталась бы незавершенной без гостей из Москвы, к чьим достижениям петербуржцы и брезгливы, и ревнивы. Театр так и называется — «Балет Москва». Это единственный коллектив в стране, где на равных правах существуют академическая труппа и труппа современного танца. А спектакль «Танцпол», который будет исполнен 14 декабря, — первая работа, где артисты обеих трупп участвуют на равных.

Сцена из балета «Танцпол» © «Балет Москва»

Постановку осуществил бельгиец Йерун Вербрюгген: Dance Open прежде показывал его «Щелкунчика». «Танцпол» имеет отнюдь не сказочную фабулу: хореограф обратился к американским танцевальным марафонам 1920-х, где победитель получал большие деньги, если к концу не падал замертво. Однако и здесь Вербрюгген разыгрывает излюбленный жанр каприччио, спектакля-сновидения, где нет места дурно понятому реализму, но остается обширное поле для танцевального выражения. «Танцпол» — вовсе не шедевр, но это живой сегодняшний день, полный драйва, которого очень недостает нашей вялой танцевальной сцене.

Заключительный гала-концерт состоится в БКЗ «Октябрьский». Программа и участники пока не объявлены, но что такое «гала Dance Open», было сказано не раз и не два. Жаль малиново-золотых интерьеров Александринского театра, где фестиваль проходил в последние сезоны, но громада БКЗ придаст концерту своеобразный местный колорит и стадионный антураж, очень подходящий ему. К финальным «бисовкам» — когда участники под канканную музыку пускаются во все хореографические тяжкие кто во что горазд — публика начинает реветь так, будто русские футболисты в финале чемпионата мира обыграли Бразилию со счетом 20:0. Что и услышим 16 декабря.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU