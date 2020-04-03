«Час места». 3 ноября 2016 года

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COLTA.RU продолжает публикацию проекта «Час места» — совместной работы сооснователей петербургского «театра post» Ивана Николаева и Алены Старостиной и белорусского драматурга Павла Пряжко. Каждые две недели на протяжении одного года Иван Николаев снимал часовые видео, беспристрастно фиксируя «жизнь места» — России и Финляндии, города и природы, интерьеров и экстерьеров, различных времен суток и времен года.
Этой карантинной весной мир столкнулся с радикальным замедлением привычного ритма жизни — и одновременно с колоссальным увеличением информационного потока вокруг. Предложение значительно превышает спрос: вынужденно мигрировав в глобальную паутину, культурные институции, как могут, стараются удержать внимание своей аудитории. Онлайн-трансляции концертов, оперных и драматических спектаклей сегодня не проводит только ленивый — и все они сливаются для потенциального зрителя в почти неразличимый белый цифровой шум.
Вдохновленный философией slow life и наследующий нонспектакулярным опытам актуального театра, бессуетный, молчаливый и самоуглубленный «Час места» показался редакции COLTA.RU идеально точным ответом на вызовы времени. Enjoy it while it lasts: на этой неделе мы будем ежедневно публиковать один из семи эпизодов проекта, отобранных его авторами специально для наших читателей.
Само место важнее любого героя, который в этом месте мог оказаться (а мог бы и вообще никогда не оказаться). Идея заключалась в том, чтобы место выступало не в роли красивого фона, среды, а стало чем-то самодостаточным. Сначала мы пытались снять фильм, но поняли, что кинематограф так или иначе человекоцентричен — любой монтаж сразу строится вокруг героя или истории, наконец, вокруг того человека, который этот монтаж осуществляет. То, что мы придумали, — это, конечно, не кино. Но мы дали прозвучать самому месту — дали ему максимальное право голоса.
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