Отзвуки му

За полвека, посвященные музыке, Брайан Ино записал несколько сольных альбомов, повлиявших на всю поп-культуру, а также стал соавтором еще десятка важных чужих работ: от Дэвида Боуи и Дэвида Бирна до групп U2 и «Звуки Му». В новом столетии самопровозглашенный «немузыкант», прописавшийся в истории рока и электроники, занял кресло саунд-художника. Раз в несколько лет Ино выпускал саундтреки к своим мультимедийным выставкам и концепт-альбомы, экспериментировал с песенной формой и исследовал возможности своего вокала, ставил опыты над генеративной музыкой и приложениями для айфона. Словом, по старой привычке вглядывался в будущее, пытаясь уловить его призрачные очертания.

На новом альбоме «Mixing Colours» Брайан Ино возвращается в прошлое — и в этом главный сюрприз пластинки. Она записана в соавторстве с младшим братом британца, придумавшего эмбиент, — Роджером Ино, мультиинструменталистом и композитором с достойным портфолио, в котором значатся записи с Питером Хэммилом из Van der Graaf Generator, а также Дэвидом Гилмором из Pink Floyd. Это вторая их совместная пластинка; предыдущая — «Apollo Atmospheres and Soundtracks», саундтрек к документальному фильму о высадке американской миссии на Луну, — выходила в далеком 1983-м. Работа над «Mixing Colours» растянулась на 15 лет. Иными словами, это долгострой, возведенный семейным подрядом: вполне в духе британских традиций, что придает этой пластинке обаяние твидового жакета.

«Mixing Colours» сделан вызывающе старомодно, особенно если принять во внимание, что у одного из его создателей репутация визионера. В течение 15 лет Роджер Ино сочинял пуантилистские фортепианные пьесы и отправлял их старшему брату в виде MIDI-файлов. Формат MIDI появился в 1982-м — он стал одним из технологических прорывов, которые сделали электронную музыку массовой и повсеместной. Компактные MIDI-файлы — это наборы команд, в которых содержатся описания того, как именно сделана композиция: партитуры задействованных инструментов, темпы, артикуляция и фразировка. По сути, братья обменивались нотами, зафиксированными в цифровом виде, что открыло огромные возможности для редактуры, обработки и саунд-дизайна. Сохраняя лаконичность композиций брата, Брайан Ино менял тембры, превращая рояль в музыкальную шкатулку или церковные колокола, выстилал новые звуковые слои, добавлял отражений и обертонов и иногда вторгался в саму композицию, запуская ее в инверсии или меняя, скажем, все до на соль. По собственным словам, он занимался любимым делом, превращая звуки в отдельные миры, — причем делал это во время железнодорожных путешествий, стараясь уложиться в работе над каждым треком в хронометраж поездки: например, два часа, пока поезд не прибыл на Паддингтон.

Умиротворяющий «Mixing Colours» — лучший саундтрек для безумных дней, погруженных в неопределенность и беспокойство.

Большая доля из 18 композиций «Mixing Colours» посвящена какому-нибудь изысканному оттенку цвета — здесь есть ярь-медянка, киноварь и лазурь. Несмотря на то что мелодии Роджера четки и графичны, Ино-старший превращает их в абстрактную звуковую цветопись, которая постепенно размывается до белого. Его привлекает не развитие и движение мелодий, а их растворение в пространстве — не звуки, а таяние отзвуков. Он как будто бы пытается упрятать лапидарную музыку брата в песок или под снег — недаром эти субстанции тоже прописаны в названиях композиций — и наблюдает, что из этого получится. Чем-то похожим Брайан Ино занимался на записанном в 1980-м альбоме «The Plateaux of Mirror» из знаменитой серии «Ambient», обволакивая фортепианные импровизации композитора-минималиста Харольда Бадда синтезаторными текстурами. Только на «Mixing Colours» куда больше печальных мелодий, чем эмбиента: подложи некоторые пьесы с этого альбома под эпизод с приготовлением яичницы — и эта сцена впечатлит, как финал «Титаника».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/36031'>Ambient 2/The Plateaux Of Mirror</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/82141'>Harold Budd</a> на Яндекс.Музыке

Так же как и «The Plateaux of Mirror», «Mixing Colours» — это музыка баланса и статики, которая возвращает слушателя в зону комфорта. Новые композиции братьев Ино наверняка найдут заслуженное место в плей-листах в жанрах «медитация» и «концентрация», так популярных сейчас на стриминговых сервисах. Умиротворяющий «Mixing Colours» — лучший саундтрек для безумных дней, погруженных в неопределенность и беспокойство. Парадокс в том, что, даже отключив свои антенны, 71-летний Брайан Ино принимает сигналы будущего.





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