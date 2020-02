Robocobra Quartet: «Главное — никогда не полагаться на государственные деньги»

6 февраля в Москве и 7 февраля в Санкт-Петербурге пройдут спецвыпуски мурманского фестиваля «Инверсия», в которых аудиовизуальную программу представит коллектив из Белфаста Robocobra Quartet. Вокалист, барабанщик и главный продюсер коллектива Крис Райан смешивает современную классику, постпанк и свободный джаз, хорошенько сдабривая это все здоровой порцией юмора.

— Расскажите про Robocobra — чисто технически вы называетесь квартетом, но, судя по лайнапу, заявленному на вашем последнем альбоме «Play Hard to Play», вас в составе уже не четверо, а целый оркестр.

— Когда мы в туре, у нас четыре участника на сцене (барабаны/голос, бас, тенор-саксофон, сопрано-саксофон/сэмплер), но во многих отношениях группа — это семья, члены которой играют в разных группах. Когда приходит время записывать музыку, мы все собираемся вместе и играем, меняясь инструментами — в зависимости от того, на что мы хотим обратить внимание в композиции. Это полезно, чтобы оставаться гибкими!

— Ваша музыка невероятно эклектична: жанр сменяет жанр, мелодекламация переходит в поэтические выпады, откровенный поп в секунду превращается в шумный фри-джаз. Расскажите, где вы черпаете вдохновение для своих безумных музыкальных экспериментов.

— Иногда мы пытаемся подражать определенным песням — у нас есть песня под названием «Mizaru», в которой мы пытались найти чувство гармонии Эрика Сати. А в других случаях мы хотим, чтобы часть песен звучала как Black Sabbath или какой-нибудь хардкорный панк, который нам нравится. Но большую часть времени нет никакого плана, и мы просто пытаемся искать что-то новое.

— Как вы опишете свой стиль в пяти словах — тезисно, как на стикере, что клеят на обложку пластинки в музыкальном магазине?

— Постпанковская импровизация с саксофонами.

— В вашей музыке много юмора. Насколько важно шутить в музыке? Сложно ли это? И, может быть, вы вспомните свои любимые примеры шуток в композициях других музыкантов?

— Юмор очень важен. Особенно если вы делаете музыку, которая считается серьезной или «интеллектуальной». Моя жизненная философия заключается в том, чтобы относиться к своей работе серьезно, но не воспринимать себя всерьез. Поскольку вы спросили о шутках в других композициях — у нас есть новая песня, где я целенаправленно смеюсь между строк, потому что я недавно нашел трек The Fall «Dr. Bucks' Letter». В песне Марк Э. Смит зачитывает интервью Пита Тонга и в процессе начинает смеяться. Мне это очень понравилось, и я захотел отдать ему дань уважения.

© SCAN

— Часть композиций на новом альбоме записана в сопровождении струнного квартета. Как вы компенсируете его отсутствие в живых выступлениях?

— Когда мы играем вживую, мы довольно много импровизируем. Это означает, что песни всегда звучат «завершенными», — потому что мы подходим к каждому выступлению так, как будто играем в первый раз. Например, если бы мы просто сыграли трек точно так же, как записывали его, но без струнного квартета — это было бы скучно, но если вы вместо этого попытались поимпровизировать и среагировать на то, что происходит, это не будет звучать так, как будто не хватает чего-то, что есть на альбоме. Кроме того, мы используем Max/MSP — не в качестве бэк-трека, а в качестве сэмплера, примерно как хип-хоп-продюсеры 90-х годов юзали Akai MPC.

— Я прочитал, что новый альбом «Play Hard to Play» получил финансирование от Совета искусств Северной Ирландии. Расскажите с позиции панков, каково это было — принимать деньги от государства, и (спрашиваю это для российских музыкантов, попавших в подобную ситуацию) как вы распределили бюджет?

— Мы находимся в забавной ситуации, потому что сегодня мы можем играть на панк-концерте, а завтра — на джазовом фестивале. Поэтому мы стараемся импровизировать с музыкальным бизнесом так же, как и с музыкой. Совет искусств Северной Ирландии на самом деле не является «государством» — не больше, чем больницы или библиотеки. У государственных структур есть некоторые преимущества... Я думаю, что разумно использовать те небольшие государственные деньги, которые предлагаются артистам, независимо от того, являетесь вы панк-группой или классическим композитором. Но главное — никогда не полагаться на них, относиться к ним как к стимулу, а не как к среднему доходу для вашего общего дела или бизнеса. Если вы используете государственное финансирование, оставаясь DIY-художником, у вас все равно будут свобода и гибкость.

— Текстовая часть ваших композиций своеобразна и часто абстрактна — на кого вы ориентируетесь, сочиняя их?

— Почти все тексты взяты из разговоров с друзьями, врагами и членами семьи. Часть — пословицы или отсылки к песням, фильмам и книгам. Если вы посмотрите на них внимательно, многое будет понятно. Сначала они кажутся абстрактными, но, если вы проведете некоторое время с текстами песен, вы можете обнаружить, что они гораздо более ясные и цельные. Я всегда люблю читать сноски и ссылки в книгах или мелочи о фильмах, поэтому я хотел бы, чтобы наши слушатели также нашли время покопаться в наших текстах. Обычно повествовательная часть текста сочиняется в силу расширения фразы и использования игры слов или установления связей между ними.

— Расскажите о джазе Северной Ирландии: концерты с подобной музыкой собирают большие залы или находятся в подполье? Robocobra Quartet — скорее, выходцы из андеграунда или у вас сразу все было в порядке с залами и аудиторией?

— Мы — своего рода «белая ворона» джаза в Северной Ирландии. Мы не даем концертов в классических джазовых барах и не делаем каверов, потому что не знаем и уже не хотим знать, что нам делать с традиционными джазовыми стандартами и нужны ли они нам в нашей музыке. Нас отчасти приняла экспериментальная сцена. Однако считает нас до сих пор слишком попсовыми! У нас не очень большая аудитория, но это люди, которые хотят слушать музыку, задающую вопросы, а не подтверждающую то, что они уже знают. Иногда самый экстремально-авангардный спектакль предсказуем, как поп-песня на радио.

— На каких ирландских музыкантов помимо Robocobra Quartet нам следует обратить внимание в первую очередь? Назовите имена, ставшие классикой, и вспомните парочку фрешменов, которые уже дышат вам в спину.

— Нам нравятся Girl Band, Just Mustard, No Spill Blood. Нойзеры Icebear and Olivia Furey. Из фолка и акустики — Junior Brother, Lisa Hannigan, Joshua Burnside и Lankum.

— Вы когда-нибудь бывали в России? После московского концерта вы будете двигаться на север — выступите в Питере, а затем на фестивале «Инверсия» в Мурманске. Какие стереотипы, связанные с нашей страной, вы ожидаете разрушить? И какие стереотипы существуют о Северной Ирландии — тогда как на самом деле все не так?

— Мы никогда не были в России! Очень интересно побывать в новом месте. Обычно я не пью алкоголь, но недавно я посмотрел очень интересный документальный фильм об истории водки в России и производстве ее царями, который помог мне лучше понять культуру питья как форму контроля населения. В Ирландии алкогольная культура тоже весьма развита, и это может быть очень вредно для общества и отдельных людей. Так что, разрушая стереотип, касающийся культуры питья в России, мы надеемся разрушить тот же самый стереотип об Ирландии.

