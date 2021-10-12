Каспар Брёцман: «Главное — поймать правильный звук в нужный момент»

В московском культурном центре «Дом» возобновляется фестиваль «Джаз осенью», организованный совместно с Гете-Институтом. В этом году фестиваль проходит в рамках Года Германии в России — 2020/2021. Мероприятие, как обычно, соберет незаурядных музыкантов-импровизаторов, так или иначе связанных с Германией. Фестиваль стартует 15 октября с сольного выступления Каспара Брёцмана — гитариста, лидера группы Massaker, сына прославленного саксофониста, одного из отцов европейского фри-джаза Петера Брёцмана. С относительно недавних пор Брёцман-младший начал играть на бас-гитаре в рамках сольного проекта Bass Totem, а бас-гитара — редкий инструмент у свободных импровизаторов. Перед выступлением Каспар Брёцман ответил на вопросы Григория Дурново.

— Вы как-то говорили, что на вашу музыку повлияли среди прочих Ник Кейв и Einstürzende Neubauten. Это влияние актуально и сейчас?

— Да, конечно, и влияние многих других групп и музыкантов тоже. Перечислять можно долго. Вот лишь несколько имен музыкантов и названий групп, которые вдохновляли меня с давних пор: Джимми Пейдж, Джими Хендрикс, Эдди Ван Хален, Петер Брёцман, Ханс Айслер, Чарлз Айвз, Bad Brains, Killing Joke, Depeche Mode, Рэй Чарлз, Чет Бейкер и многие другие. Хочу уточнить, что в наибольшей степени вдохновляют меня именно люди, не только их музыка, но и ее дух и магия, стоящая за ней. Вообще наибольшее влияние на меня оказывают люди и сама жизнь на этой планете со всеми ее взлетами и падениями, хорошими и дурными сторонами.

— В своих сольных выступлениях вы иногда поете. Это новые песни или вы поете номера из репертуара Massaker?

— Я пою одну новую песню, она называется «Blind», и еще одну песню из прежних времен, из репертуара Massaker, она называется «Bass Totem» — это одна из моих любимых песен группы, и она дала имя моему новому проекту. Но у этого номера теперь новая структура. Если я выступаю соло, я действую свободно и принимаю музыкальные решения за мгновения до выхода на сцену.

— Какова вообще роль импровизации в вашей музыке сейчас? Отличается ли она от того, что было в годы работы с Massaker?

— Группа не очень много импровизировала. Я играл гитарные соло в свободной форме поверх последовательностей тяжелых аккордов и первобытных ритмов, которые создавали Дэнни (Арнольд Ломмен, барабанщик. — Г.Д.) и Эдуардо (Дельгадо Лопес, басист. — Г.Д.). У меня бывали сольные концерты и до того, как появилась группа. Я тогда выступал на разогреве у Ника Кейва, Генри Роллинза, Лидии Ланч. Так что такой формат для меня не нов, да и идея группы родилась из моих сольных выступлений. Сейчас с Bass Totem схожая ситуация. До пандемии я выступал соло на разогреве у группы Sunn O))).

Когда я собираюсь играть на гитаре, то начинаю день с импровизации и смотрю, как дело пойдет. То есть большую часть времени я играю в свободной манере, иногда переключаясь на дорабатывание песен, оставшихся с прошлого дня, потом возвращаюсь к импровизации. Еще я люблю создавать атмосферу из звуков на записи в студии, на репетициях и на концертах — не важно, играю ли я при этом один или с другими музыкантами. Это прекрасное ощущение, его не всегда легко достичь, но это не важно. Во всяком случае, я не слишком много размышляю над этим. Главное — поймать правильный звук в нужный момент.

<a href="https://casparbrotzmannmassakersl.bandcamp.com/album/der-abend-der-schwarzen-folklore">Der Abend der Schwarzen Folklore by Caspar Brotzmann Massaker</a>

— Если я правильно понял, то вы как-то говорили, что Bass Totem может перерасти из сольного проекта в группу. Вы действительно это имели в виду? Если да, то есть ли у вас конкретные планы?

— Да. Я планирую несколько сессий с новыми музыкантами, с которыми хочу поделиться духом новых песен. Bass Totem — это рабочий процесс, мое новое имя и основа для будущего. Это как новый лейбл, который еще не выпустил никаких дисков. Может быть, когда-нибудь возникнет и Bass Totem Records.

— Был момент, когда в Massaker было двое басистов. Вы можете рассказать об этом опыте? Планируете ли вы работать с другими басистами или ритм-секциями?

— Конец группы был началом Bass Totem. Это был важнейший опыт — я понял, что старые песни группы больше не трогают. История Massaker закончилась, а удовольствие и страсть вернулись, чтобы сопутствовать новому приключению и новому звуку. Я собираюсь взять на вооружение какие-то наброски и идеи, появившиеся в тот период.

— Вы производите впечатление человека, который никогда не боится сделать что-то радикальное, неожиданное, пойти совершенно новым путем. Переключение на бас-гитару подтверждает это. Бывал ли у вас раньше похожий опыт, бывали ли случаи таких же радикальных поворотов в вашей жизни?

— Что я знаю о себе, так это то, что не могу долго повторяться. Я от этого становлюсь несчастным, поэтому мне нужно рассказывать какую-то новую музыкальную историю. Копировать себя или кого-то другого бессмысленно. И, конечно, бывали раньше редкие тяжелые моменты, когда я прекращал играть с кем-то. С этим по-прежнему приходится иметь дело. Да, для людей это выглядит как радикальный шаг, но, думаю, это прежде всего честно.

— Слушали ли вы недавно музыку, которая произвела на вас сильное впечатление? Я имею в виду прежде всего новую для вас музыку.

— Да, это, например, группа MoE, Утку Тавил, Алина Паш. И еще большим впечатлением стало возобновление связи с Хамидом Дрейком: мы сыграли с ним впервые после долгого перерыва, в конце августа на фестивале в Вуппертале, посвященном 80-летию Петера Брёцмана. Было здорово увидеться и сыграть!

— Верно ли, что вас не очень сильно интересуют различные приспособления для обработки звуков, процессоры, новые модели инструментов?

— Да. Я сорок лет играл на Fender Stratocaster, используя усилители Marshall, педаль «вау-вау» Vox, эффект Boss Chorus и старую версию дисторшен-педали RAT. Для меня это было идеальное оборудование, всего можно было добиться с помощью усилителей и ручки громкости. Не было никаких оснований что-то менять, кроме ламп в усилителе, струн и батареек.

Теперь добиться нового звучания для Bass Totem гораздо сложнее, и я все еще ищу и пробую разные педали и усилители, постепенно приближаясь к цели. За три последних года, добиваясь, чтобы моя бас-гитара Sandberg California VM4 запела, я купил больше струн, усилителей и педалей, чем за все предыдущие 30 лет.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU