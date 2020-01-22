Международный аудиовизуальный фестиваль пройдет в Мурманске

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С 6 по 8 февраля сообщества артистов и кураторов с Северо-Запада России и из Северной Европы примут участие в международном аудиовизуальном фестивале «Инверсия», который организует мурманский коллектив кураторов и продюсеров «Фрайдеймилк».
В программе фестиваля «Инверсия» аудиовизуальные перформансы и музыкальные концерты — от петербургского дарквейва и околоджазового ретро из Белоруссии до исландской хоррор-электроники и постметалла из Швейцарии, — а также видеоарт, световые перформансы и дискуссионные платформы.
Тема фестиваля в этом году — «Цифровые нити». Артисты и кураторы размышляют над локальными и глобальными сообществами, связанными друг с другом невидимыми цифровыми нитями и представляют серию специальных работ и проектов:
Murmansk Prospekt — cовместный проект нидерландского фестиваля Sonic Acts и кураторской группы «Фрайдеймилк», исследующий альтернативные слои города Мурманска глазами российских и зарубежных артистов: Andreas Kühne (Нидерланды), Полина Медведева (Россия-Нидерланды), Глеб Глонти (Россия) и Сергей Костырко (Россия).
Серия аудиовизуальных перформансов в рамках программы Года музыки Великобритании и России с участием британских артистов Robocobra Quartet, Marija Bozinovska Jones и Kistvaen
Презентация работ артистов LIAF (Лофотенского международного фестиваля искусств): норвежской саунд-артистки Сигне Лиден и мурманского электроакустического проекта Øddo, российская премьера абсурдистского фильма «Shallow Water Blackout» норвежского режиссера Трюгве Люктвасслимо и завершающая вечеринка с диджей-сетами участников северо-норвежского фестиваля электронной музыки Insomnia.
Полный список участников фестиваля «Инверсия» приводится на его сайте.
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