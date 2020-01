Семеро новых

Блог The Selector продолжает знакомить вас с новыми музыкальными героями Великобритании. В первом выпуске нового года — семь британских артистов, которым создатели радиошоу предсказывают большое будущее в 2020-м.

Вести подсчет молодых артистов, которые должны совершить прорыв в новом году, — добрая британская традиция, почти такая же прочная, как внимательно следить за жизнью королевской семьи. Один из самых известных рейтингов в этом жанре — это BBC Music Sound of 2020, который составляется путем опроса сотен британских профессионалов музиндустрии и журналистов. В его шорт-лист в этом году, кстати, вошли музыканты, о которых вы могли узнать из предыдущих выпусков блога The Selector, — остроумная группа из Брайтона Squid и меланхоличный крунер из Глазго Joesef.

Команда, работающая над радиошоу The Selector, сделала ставки на других молодых британцев — давайте познакомимся с некоторыми из них. А здесь вы можете послушать выпуск этой программы полностью:

1. Badgirl$

Помимо Squid в шорт-листе BBC Music Sound of 2020 значится еще одна рок-группа — Inhaler, саунд и вокал в которой вам покажутся смутно знакомыми: дело в том, что это группа гитариста и певца Элайи Хьюсона, чей папа всем известен как Боно из U2. Преемственность — что же тут плохого? Но у The Selector другой подход — из всего обилия рокеров в Великобритании они выбрали группу, наименее привязанную к британским корням. Манчестерское трио Badgirl$ провокационно называет себя «троицей хороших мусульман»: в нем поют — или даже, скорее, наговаривают речитативы — турок и суданец, при этом с впечатляющим манкунианским акцентом. В своих безудержных песнях Badgirl$ пытаются запрячь в один омнибус мелодизм брит-попа, панковскую энергетику и трэп-биты. Хотя вот на последнем сингле, которым трио подкрепляет свое озвученное намерение стать следующими The Beatles (ну так они говорят), от трэпа почти уже ничего и не осталось: это такая хулиганская юношеская рок-кричалка, напоминающая о множестве ярких британских образцов в этом жанре — от Rolling Stones и The Clash до The Libertines.

Badgirl$ — «Next Up II»

2. Chartreuse

О бирмингемском квартете с обманчиво французским названием я уже писал в блоге The Selector, отмечая их «особенный мглистый саунд, где чувствуются влажный воздух и резкий, пронизывающий ветер Британских островов». Группа, у которой два вокалиста — Майкл Уэгстаф и Харриетта Уилсон, выпустила в прошлом году дебютный мини-альбом «Even Free Money Doesn't Get Me Out of Bed»: в нем есть немного от постR&B и неосоула, немного от трип-хопа, немного от дарк-джаза, а в целом — чувствуются оригинальный почерк и узнаваемый стиль, что не всегда получается у музыкантов на дебютном альбоме. Очень хотелось бы, чтобы 2020-й сложился для Chartreuse удачно.

Chartreuse — «Midnight Oil»

3. Moses Boyd

Дебютный альбом Мозеса Бойда «Dark Matters» выходит в феврале 2020-го, но у тех, кто следит за лондонской джазовой сценой, его имя давно на слуху. Бойд — барабанщик, записывавшийся с супергруппой Шабаки Хатчингса Sons of Kemet, продюсировавший альбом певицы Зары Макфарлейн и гастролировавший с Sampha, а его ударный первый сингл «Rye Lane Shuffle» играют в сетах диджеи-эрудиты Four Tet и Floating Points. Инструментальные акустическо-электронные пьесы Бойда, находящиеся где-то на пересечении джаза, грайма и афробита, — это сконцентрированный ритм, замысловатый и заразительный.

Moses Boyd — «After Tomorrow»

4. Rachel Chinouriri

19-летняя певица и автор песен была замечена не только радиошоу The Selector: она, например, фигурирует в списке 100 молодых, к которым надо присмотреться, составленном британским порталом NME — некогда журналом с полувековой историей, теперь полностью перешедшим в интернет. Рейчел живет в Южном Лондоне, родом она из Зимбабве. Начала записывать песни в спальне и выкладывать их в интернет два года назад, а в 2019-м уже отметилась на престижных международных фестивалях — вроде The Great Escape в Брайтоне и Pitchfork Music в Париже. Среди своих музыкальных героев Рейчел называет британских рок-хитмейкеров Coldplay, нео-дрим-поп-группу Daughter и африканский мужской хор Ladysmith Black Mambazo, что хорошо заметно по ее хрупким и мечтательным песням.

Rachel Chinouriri — «Riptide»

5. Greentea Peng

Татуировка в виде змеи, обвивающей смуглые плечи, фриковские наряды, хип-хоповый бит с ленцой и соблазняющий голос с хрипотцой — на лондонскую певицу Greentea Peng стоит обратить внимание тем, кто считает, что в 2020-м не хватает новой Лорин Хилл и Эрики Баду. Возможно, ей не удастся пробиться в международные хит-парады, но от этого ее дымный неосоул с саксофонными виньетками и мистическими сюжетами не становится менее раскованным и обольстительным.

Greentea Peng — «Mr. Sun (miss da sun)»

6. Nardeydey

Гитаристка Ширли Тетте (Shirley Tetteh) относится к той же лондонской джазовой тусовке, что и Мозес Бойд. Она — одна из основательниц афроджаз-ансамбля Nérija, состоящего почти исключительно из девушек (о котором также писал этот блог), участница биг-бенда Maisha и приглашенный музыкант на многих ярких джазовых записях из Лондона. Ее собственный проект Nardeydey к джазу имеет минимальное отношение — в нем Ширли Тетте изучает возможности собственного голоса и экспериментирует с этно-ориентированным электронным поп-звучанием под влиянием любимых Talking Heads и Tom Tom Club. Впрочем, гитарные партии там тоже присутствуют — минималистичные и броские.

Nardeydey — «Speedial»

7. Matt Ryder

Мэтт Райдер — самый молодой участник этого выпуска The Selector: ему еще нет 17 лет. Свой дебютный мини-альбом «50FT», вышедший в конце прошлого года, он записал дома на ноутбук, как делают все начинающие музыканты его поколения, но его меланхоличные томления юношеского сердца, положенные на танцевальный бит, прекрасно встают в один микс с отполированными радиохитами, записанными на профессиональных студиях. Клипы Мэтту (хотя, кажется, он у него пока один) снимают друзья — и они впечатляют той же самой сырой энергией и неподдельной честностью, что и песни, позволяя на несколько минут почувствовать себя тинейджером из Бирмингема, перед которым только открывается большой мир.

Matt Ryder — «Breakdown»

