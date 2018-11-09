«Куртки Кобейна». «Молитвы мертвых»

Шура Би-2, один из создателей «Би-2», завел новую супергруппу «Куртки Кобейна» — секретный электронный сайд-проект, в котором приняли участие многие известные музыканты. За неделю «Куртки Кобейна» представили две песни — «Охоту на кузнечиков», в которой появляются Диана Арбенина, гитарист «Арии» Виталий Дубинин и создатель «Гостей из будущего» Юрий Усачев, «Нити ДНК» с Монеточкой, и вот третья — «Молитвы мертвых» с композитором и пианистом, участником прог-рок-группы iamthemorning Глебом Колядиным и голосом Бориса Гребенщикова.

Шура Би-2

Эту песню написал наш постоянный автор — Михаил Карасев. Трек мы делали вместе с аранжировщиком Андреем Белым-Лебедевым, и в процессе создания песни я подумал, что было бы неплохо внести в нее элемент постмодернизма. Как раз тогда я познакомился с талантливым композитором и пианистом Глебом Колядиным, который, как и я, является большим поклонником Дэвида Силвиана. И среднюю часть трека мы записали как раз в стилистике Силвиана. Кроме того, в «Молитвах мертвых» мы использовали сэмпл из песни «Волки и вороны» с «Русского альбома» — нашей любимой пластинки Бориса Гребенщикова. Вместе с песней «Молитвы мертвых» было выпущено lyric video, которое для «Курток Кобейна» сделали Mishka Luganski и Алексей Рубищев. Релиз альбома супергруппы «Куртки Кобейна» запланирован на февраль 2019 года.