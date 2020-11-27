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Разбираетесь в искусстве XX века?

Перед вами серия живописных работ московского художника Егора Кошелева. Некоторые из них были написаны специально к выставке «Птичий концерт» в музее-заповеднике «Царицыно». На картинах изображены птицы — попугаи, орлы, совы, марабу, — но помимо них на каждой присутствует работа (или прямая отсылка к ней) одного из великих художников XX века. По словам Егора, он попытался себе представить, что будет, если люди вымрут, а птицы останутся: «Пернатым может показаться интересным людское искусство, и они начнут его как-то по-своему обживать». Будучи кандидатом искусствоведения и преподавателем Строгановки, Егор Кошелев прекрасно знает историю искусства. А сможете ли вы разгадать его арт-шарады?

текст: Наталья Кострова
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