Разбираетесь в искусстве XX века?

«Каждая девушка, с которой он знакомился в Италии, сразу теряла голову…»
К выходу трехтомника «Иосиф Бродский в Риме»27 ноября 2020513
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К выходу трехтомника «Иосиф Бродский в Риме»27 ноября 2020513
«Vanitas». Фотопроект поэта Юрия Угольникова и художницы Ксении Башмаковой27 ноября 2020314
Андрей Мирошниченко объясняет, что агрессия в соцсетях — это просто чужой бизнес. И призывает к осознанию этого факта и регуманизации27 ноября 2020567
Памяти Сергея Бархина27 ноября 2020567
Сегодня на Кольте — трансляция конференции о политических и общественных итогах сложного 2020-го с участием ведущих политологов и социологов27 ноября 2020717
Глава из книги Павла Алешина «Династия д'Эсте. Политика великолепия. Ренессанс в Ферраре»26 ноября 2020990
Левша-пацан о том, как он поехал на Ямайку, подружился с даб-гуру Ли «Скрэтчем» Перри и спродюсировал его совместные альбомы с Борисом Гребенщиковым26 ноября 20201635
Лев Рубинштейн о последнем замысле режиссера26 ноября 20201196
Взамен несостоявшегося летом Дягилевского фестиваля он провел проект «Дягилев+»25 ноября 20202671
«Песни — это главное»: премьера дебютного сингла группы Яны Смирновой, экс-вокалистки «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки»25 ноября 20202193
Антон Кравцов изучил проблему и наткнулся на системную некомпетентность органов опеки, которую своими малыми усилиями пытаются поправить отдельные НКО25 ноября 20201367
Минская группа с международной карьерой — о новом альбоме «Monument», поколении думеров, мировом успехе и ситуации в Беларуси24 ноября 20202494