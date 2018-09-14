Bad Zu из Москвабада

Российский продюсер электронной музыки, взявший псевдоним Bad Zu, выступает под африканской маской и играет космополитичные танцевальные боевики, основанные на ритмах гкома, перенесенных в московские спальные районы. В мире Bad Zu Москва — это такой же плавильный котел этносов и культур, как Нью-Йорк или Лондон, а люди разных народностей и вероисповеданий могут объединиться в танце. 15 сентября Bad Zu представит на фестивале «Этномеханика» в Петербурге свой первый альбом «Zupreme», который только что вышел на лейбле Hyperboloid Records:

Bad Zu

Я начал заниматься музыкой около 16 лет назад. В школе я играл на гитаре и песни писал, рок-группа была. В институте я увлекся электроникой и в 2007-м собрал первую студию и первый серьезный проект — Kubrick's Cube. Это был такой ученический период, когда электронная музыка казалась магией: толком ничего не получалось, но было очень интересно. В 2012 году я познакомился с iBenji, вместе с которым мы стали брать коммерческие заказы, а в 2014-м я открыл студию звукового продакшена и уволился из большой компании, где работал. Это позволило мне сосредоточиться на том, чего я хочу от собственного стаффа, — и так появился Bad Zu.

© Bad Zu

Африканская музыка появилась в моей жизни, наверное, с первого альбома Die Antwoord — я тогда ничего не понял, но конкретно проникся идеей. Музыка, которая зародилась в Африке, сделала невероятный круг и вернулась снова в Африку. В этом стаффе было столько энергии и секса, сколько ты не получал за уикенд в московских клубах! Я стал слушать много как электронной, так и традиционной музыки из разных частей Африки, все больше ее чувствовал. В Африке я никогда не был — мечтаю поехать играть как-нибудь.

Я решил писать альбом «Zupreme», когда понял, что Bad Zu — это серьезно. Вживую со мной играет ударник Саша Малышев, и я очень хотел наконец-то поработать с ним в записи. С прошлого лета мы гоняли по заводам и помойкам в Москве и в Берлине, имитируя африканские «трэш-драмз», резали их в студии и накладывали синты — так были записаны первые вещи. Параллельно мы уже пару лет работали с вокалисткой Катей Тонковид, и как-то я предложил ей попробовать зачитать в трек на альбоме. Нам так понравилось, что мы записали кучу материала, часть из которого выйдет под ее новым псевдонимом k1k1. На самом деле мы хотели выпустить альбом в апреле этого года, но произошли накладки с берлинским релизом. Зато за это время мы записали еще три трека и перезаписали партии в большинстве уже записанных.

В этом релизе гораздо больше заимствований, чем раньше. Это музыка эмигрантов, музыка больших городов, куда люди приезжают и привозят свои традиции, замешиваясь в общий микс. Большое влияние на альбом оказала новая волна музыкантов из Южной Африки (Дурбан), популяризировавших жанр гком, — DJ Lag, Dominowe, Citizen Boy и т.д. С другой стороны — это русские рейвы, известные на весь мир своей мрачностью. «Zupreme» — это больше про рефлексию реальности. Например, трек «Rssn Ting» — про европейские стереотипы о русских или «Mskvbd» («Москвабад») — о страхе перед мусульманским комьюнити и необходимостью принять друг друга и танцевать вместе. При этом, если говорить о том, что получилось, — получилось не грузить слушателя. Это блокбастер: чисто развлекательный альбом, который объединяет и выбьет всю дурь из любого на танцполе. Недостаток, на мой взгляд, один — мало коллабов, что привело к некоему однообразию материала. Я слишком увлекся своими идеями, но знаю, как это исправить на следующем альбоме.