Казус Колпакова. Кто виноват? Что делать?

История с главным редактором «Медузы» Иваном Колпаковым вызывала десятки публикаций в медиа и бурные обсуждения в соцсетях — как обычно бывает с коллизиями, касающимися этики. На вопросы этического свойства трудно ответить однозначно. Поэтому в этом нашем тесте, вопреки всем правилам, ответов нет. Попробуйте найти их для себя сами.

Во время вечеринки главный редактор издания «Медуза» Иван Колпаков то ли в шутку, то ли всерьез положил жене своего подчиненного руку ниже спины, заявив, что она тут единственная, кого он может безнаказанно харассить — и ему за это ничего не будет. Жена сообщила о случившемся мужу. Муж рассказал коллегам. Редакция «Медузы», которая в своих текстах не раз выступала с осуждением подобного поведения, сочла необходимым принять меры. Главный редактор заявил, что не помнит содеянного, так как сильно выпил на вечеринке, но признал, что это возможно, и извинился перед своим сотрудником и его женой. Тем не менее он был на две недели отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств. После экстренного совета директоров его решено было оставить в должности — поскольку прежде Колпаков в подобном замечен не был. Все это редакция «Медузы» объяснила своим подписчикам в социальных сетях, пообещав в ближайшее время приступить к выработке правил поведения для своих сотрудников. Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко сообщила сегодня в своем аккаунте в Фейсбуке, что сотрудник, чья жена была обижена Колпаковым, уволился из издания по собственному желанию.

Можно ли считать этот инцидент частным на том основании, что дело происходило в нерабочее время, а обидчика и обиженную не связывают служебные отношения?

Допустимо ли для женщины в подобной ситуации ударить пристающего к ней мужчину?

Что ей следует делать, если она считает насилие неприемлемым способом решения проблем?

Допустимо ли для нее обращаться с жалобой к сотрудникам или руководству человека, который ее обидел?

В какой форме это следует делать?

Следовало ли мужу выяснить отношения с обидчиком жены в частном порядке?

Должен ли муж в принципе вступаться за жену в подобном случае?

Не может ли это оказаться проявлением сексизма и фактическим признанием права его собственности на жену?

Допустимо ли для мужа в качестве компенсации ударить обидчика жены?

Как ему быть, если и он не считает насилие в этой ситуации приемлемым?

Следует ли делать подобный инцидент достоянием трудового коллектива или руководства?

Какие действия должен предпринять трудовой коллектив, получив информацию о подобном инциденте?

Какие действия должно предпринять руководство, получив информацию о подобном инциденте?

Что делать в случае, если показания участников инцидента о происшедшем расходятся?

Кто правомочен принимать решения о степени виновности и наказании участников подобных инцидентов?

Какие критерии позволяют отличить проявление харассмента от шутки?

Может ли частично или полностью освобождаться от ответственности тот, кто совершает неэтичный поступок в состоянии беспамятства, вызванного опьянением?

Является ли временное отстранение от работы адекватным наказанием для должностного лица, совершившего этически сомнительный поступок внеслужебного характера?

Должен ли виновный в подобной ситуации возместить нанесенный им моральный ущерб?

Связан ли казус Колпакова с журналистской этикой?

Имеют ли в данном случае значение профессии участников инцидента?

Имеют ли в данном случае значение редакционная политика и принципы издания «Медуза»?

Правильно ли поступила редакция «Медузы», сделав этот инцидент достоянием общественности?

Правильно ли поступила редакция «Медузы», рассказав об инциденте в подробностях?

Правильным ли было решение редакции «Медузы» не писать об этом инциденте, информируя о нем только в социальных сетях?

Отразится ли эта история на репутации «Медузы»?

Улучшит или ухудшит она имидж издания?

Должны ли компании и организации вырабатывать и утверждать этические кодексы поведения для своих сотрудников?

Должны ли подобные кодексы включать правила поведения сотрудников и в нерабочее время?

На какие моральные нормы могут опираться подобные кодексы?

Кто должен определять критерии этичности и признаки аморального поведения при разработке подобных кодексов?

Что делать, если ценный сотрудник, талантливый профессионал, ведет себя этически небезупречно?

Следует ли закрывать глаза на его поведение — или лучше расставаться с такими сотрудниками, даже если это нанесет ущерб работе?

Может ли приставание к женщине испортить репутацию человека в ваших глазах?

Что вы делаете, если подобные поступки совершает ваш друг, хороший знакомый, симпатичный вам человек?

Считаете ли вы возможным поддержать такого человека морально?

Зависит ли это от искренности его раскаяния?

Каким образом вы определяете степень искренности его раскаяния?

Стоит ли медиа в принципе уделять внимание подобным случаям, когда в стране и мире столько насущных, болезненных и серьезных проблем?

Считаете ли вы полезным публичное обсуждение этого инцидента?

Помогают ли такие обсуждения выработке новых этических норм во взаимоотношениях между полами?