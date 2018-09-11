От редактора

Приглашение возглавить раздел «Искусство» на COLTA.RU стало для меня неожиданностью. Все-таки еще со времен OpenSpace.ru мои статьи печатались здесь как маргиналии, примеры частного мнения, идущего вразрез с общим потоком. Словом, я привыкла к своему статусу «молодого» искусствоведа и куратора с редкими медийными выходами.

Конечно, я не была никакой «молодой», сейчас мне почти 35. Предполагаемая молодость объяснялась тем, что я считала себя твердым оппонентом системы «актуального искусства». Меня возмущали блеклый и перегруженный псевдонаучностью экспозиционный язык 2000—2010-х, их огромный входной порог в искусство в виде сугробов постмодернистской философии — новой версии марксизма-ленинизма. Меня тяготили полная оторванность «совриска» от реального социального фона, его монологичный цинизм и пустота его высказываний. Казалось, с начала нулевых искусство накрыл стеклянный купол и жизнь под ним замедлилась. Я работала над своими выставками и книгами на обочине постмодернизма и в вечном ожидании его распада.

И вот этот купол разбился. Мы находимся на рубеже новой эпохи. Советское подошло к своей последней фазе. Наступил неомодернизм — противоречивое время, которое (как любой неостиль) наконец позволяет российскому искусству заново описать опыт XX века, отстраняясь от сильных эмоций. Плоский и глянцевый, этот большой стиль поднимает нас над картой художественной жизни, как ковер-самолет. И я ценю возможность увидеть эту карту целиком. Постмодернизм был эпохой разорванных связей, эпохой замкнутых сообществ с неизменными лидерами, чей авторитет останавливал попытки системного анализа, превращая их в «частные мнения» и «разногласия». Теперь эти сообщества видны в своем реальном масштабе и контексте, а лидеры потеряли свой вес.

Искусство является не только личным пространством, но и пространством общественного действия.

Как автор, я всегда хотела писать о том, как и почему искусство производит новые смыслы. Как редактору, мне было бы интересно показать сложный и объемный диалог между самыми разными сферами художественной деятельности в современной России, который сейчас становится все более активным. Я хочу, чтобы в разделе появился доступ к пониманию того, как соотносятся разные стратегии работы внутри искусства и работы в исследовании искусства, будь то управление галереей или пабликом «ВКонтакте», будни музейного хранителя, современный танец, самодельные книги или организация домашних выставок. Будет тут и особая рубрика «Визуальный словарь», раскрывающая разные типы творческих лабораторий. Искусство является не только личным пространством, но и пространством общественного действия, шагом, на который нужно решиться. Представление о единстве этих пространств во многом оказалось стертым в постмодернистскую эпоху.

Наконец, мне хотелось бы больше предоставлять слово самим художникам, чтобы постепенно подойти к вопросу о том, существует ли в современной России социальная позиция художника как таковая и как сейчас можно действовать, чтобы сделать ее значимой и заметной.

Добавлю еще вот что. COLTA.RU — интеллектуальный портал, который фокусируется скорее на общественных проблемах, нежели на новостных поводах, и у него нет задачи прокомментировать все текущие выставки. Раздел «Искусство» и сам довольно небольшой и публикует около десятка материалов в месяц, не считая анонсов. Поэтому, конечно, речь не идет о том, чтобы конкурировать с «Артгидом», Art Newspaper Russia, «ХЖ» и другими специальными изданиями об искусстве. Но вот если вы занимаетесь искусством или пишете о нем, я буду рада вашей поддержке в своем эксперименте. Если вы сами делаете что-то новое, еще не описанное и толком не понятое, если вы не хотите сотрудничать с известными вам «арт-институциями» и создаете свои, если хотите рассказать об интересных и глубоких инициативах в вашем городе — пишите в редакцию (nadia.plu1@yandex.ru), присылайте фотографии. Надеюсь, вместе нам удастся проложить часть пути в новые художественные пространства.