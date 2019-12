Сон в плохом 3D и каркас небесной сферы

Главной проблемой искусства нулевых и десятых стал кризис формообразования. О том, как художникам наконец преодолеть (пост)модернистскую форму, как выйти из дурной бесконечности цитирований и самоцитирований, Кольта в уходящем году писала в рубрике «Неомодернизм: pro et contra». Теперь, кажется, совершенно новую и оригинальную перспективу изобрела художница и разработчица видеоигр Юля Кожемяко (Supr), углубившись в эстетику процесса производства 3D-графики. Мы помним, как изломанное отражение скоростей земного мира в лужах и зеркалах начала столетия когда-то породило кубизм. Теперь смещенная, пронизанная молниями помех-глитчей цифровая реальность приобрела контуры огромного личного пространства, где можно не только играть, но и заниматься созерцанием, делать на память фотографии пейзажей, а еще перемешивать и склеивать части искусственного мира. По просьбе Кольты Юля рассказывает о том, как сгенерировать сон, чтобы наконец проснуться.

Интересоваться выразительными средствами 3D-графики я начала примерно тогда же, когда занялась разработкой видеоигр, — восемь лет назад. С 2015 года я коллекционирую картинки, в которых, на мой взгляд, отражена природа 3D. Поначалу это были скриншоты процесса создания видеоигр, которыми инди-разработчики делились в Твиттере и на форумах. В них есть то, чего нет в готовой игре, нечто, доступное только разработчику. Это виды из окна редактора на сырую, недоделанную, несовершенную графику, виды с необычных ракурсов, глитчи, незапланированные и неожиданные эффекты, непривычное использование интерфейса. Позже к картинкам из игровых движков присоединились скриншоты из 3D-редакторов, программ для визуализации и анимации (Blender, Cinema 4D, Houdini, ZBrush, Maya, 3DsMax и т.п.), из проектов, связанных с дизайном, архитектурой, иллюстрацией.

Существует не так много утилитарных задач, для которых требуются такие картинки. Они могут каким-то образом дополнить готовый продукт, объяснить, почему он хорош, или объяснить его вообще. Но еще люди делятся подобным, потому что считают это красивым или удивительным. Я нахожу в этом эстетику процесса производства 3D-графики. А еще меня интересует как эти плоские картинки рассказывают о сущности 3D и в конечном итоге как 3D выражает само себя.

Современные технологии позволяют добиться довольно реалистичной картинки, и это здорово. Но меня не интересует, как ловко 3D может прикидываться фотографией или фильмом. В этом материале я сосредоточусь не на схожести, а на различиях: на том, что отличает картинку из 3D-редактора от реальности и от всех прочих картинок.

Теоретические и обучающие материалы на тему 3D, как правило, касаются либо его технической стороны (как создать модель, как ее визуализировать), либо изобразительной (как сделать, чтобы модель выглядела и вела себя как определенный предмет из реального или вымышленного мира). В материале, который сейчас перед вами, я пытаюсь взглянуть с третьей стороны, чтобы увидеть, что можно изобразить с помощью технических средств 3D до того, как они изобразят реальность, или вместо этого. Именно поэтому бывает важно увидеть 3D в процессе производства, а не законченной картинкой: оно еще не превратилось в «фото». При этом речь не идет об изображении чего-то стилизованного или абстрактного в противовес копированию реальности.

Ежедневно я просматриваю сотни картинок по этой теме, и наиболее подходящие отправляются в паблик 3DTO2D. В своем выборе картинок я не делаю различий между опытными художниками и новичками, вчера открывшими Blender. А теперь я подробнее расскажу обо всех этих вещах. Начну с технологических основ 3D.



Скриншоты сцен, сделанных в Blender для ранней версии компьютерной игры Kentucky Route Zero ее арт-директором Тамасом Кемензи, и скриншоты из релизной версии

Полигональная сетка — это совокупность вершин, ребер и граней, которые определяют форму многогранного объекта в трехмерной компьютерной графике и объемном моделировании.

Самый распространенный способ репрезентации формы в трехмерном цифровом пространстве — полигональные сетки («меши»). Это одна из основ видимого 3D-мира.

Обычно в готовых работах и играх сетка не видна — зрителю не надо о ней знать. Но по каким-то причинам художник может захотеть ее показать. Во вьюпорте редактора каркасный вид моделей (wireframe) включается легко, нажатием пары кнопок. Но для того, чтобы каркас появился на рендере или в игре, нужны чуть большие усилия. Показать полигональную сетку значит показать устройство 3D-мира, подчеркнуть виртуальность пространства.

Еще одно такое средство — low-poly стиль. Здесь эффект достигается отсутствием сглаживания между гранями, в результате чего они отчетливо видны и поверхность выглядит «рубленой».



Есть очень красноречивое видео, иллюстрирующее тему мешей. Это видеозапись 1972 года, в которой показана первая в мире компьютерная 3D-анимация. В нем же мы видим поверхность, образованную полигонами, в трех видах: со сглаживанием, без сглаживания и в каркасном виде:

Шейдер — это программа для видеокарты, которая отвечает за внешний вид объектов. Шейдеры определяют, как выглядит поверхность предметов, какого она цвета, как она поглощает, рассеивает, отражает, преломляет свет, насколько объект прозрачный, как на него наложена текстура и многое другое.

С помощью шейдеров можно добиться реалистичной картинки или, наоборот, нереальных, фантастических эффектов. Канадский гейм-дизайнер Пиппин Барр пошел третьим путем: он задал вопрос о реализме в 3D-играх на примере шейдеров воды для игрового движка Unity. Вода была выбрана как общепризнанное мерило реалистичности графики. Он собрал коллекцию шейдеров и создал на ее основе Музей воды. В коллекции есть как шейдеры с пометкой pro (дающие особо убедительный результат), так и шейдеры, используемые для стилизации. По этому собранию видно, насколько разной субстанцией может быть цифровая вода и насколько она далека от воды реальной даже в своих наиболее правдоподобных вариантах.

Конечно, шейдер может быть художественным произведением и сам по себе.



Леон Дениз сделал немало классных шейдеров и много чего кроме них. Загляните на его сайт

Текстура — это изображение, которое воспроизводит визуальные свойства разных поверхностей. Текстуры помогают передать фактуру предмета, показать его прозрачные и непрозрачные части, матовые и глянцевые места (карты нормалей, прозрачности, отражений и т.п.) Для того чтобы управлять наложением текстуры на модель, используются развертки: с их помощью можно задать внешний вид отдельных полигонов модели.

Текстура — вещь утилитарная, но и здесь случается art, когда ее предъявляют как нечто самоценное.

Рендеринг, или визуализация, — это создание плоской картинки (или серии картинок-кадров) из 3D сцены. Обычно этот процесс занимает какое-то время, на протяжении которого картинка меняется, пока не получится финальный результат. Как именно меняется — зависит от конкретного софта для рендера. У процесса визуализации есть большой, но малоизученный выразительный потенциал.



Видео художника Владимира Томина про рендеринг на фоне Хабаровска

WIP («Work in Progress») — так называют промежуточный этап еще не законченной работы. Здесь можно увидеть 3D во всей красе, поскольку никто не стесняется несовершенства и непричесанности таких картинок — в этом их суть. Кроме того, на WIP-снимках бывают случайные, незапланированные эффекты, которых не увидеть в финальном варианте.

Очень интересно бывает заглянуть за кулисы разработки игры или мультфильма. Похоже на предыдущий пункт, но я хочу показать побольше картинок :).

За ультрареалистичными картинками, за максимально копирующей реальность игровой графикой трудно увидеть ее основания и выразительность. Но тем не менее это возможно — например, из-за сбоев, глитчей. Кроме того, существует такое явление, как Uncanny Valley, которое проявляется в неуспешных попытках создать реалистичное человеческое лицо или тело. Небольшие отклонения от привычного человеческого облика и поведения делают лицо чужеродным, даже неприятным, и уже невозможно забыть о его искусственности.

Этот эффект можно использовать намеренно и иронично.

В то же время некоторые энтузиасты обращаются к ретрографике: предназначенной для слабых компьютеров, низкополигональной, с текстурами низкого разрешения. Она полна условностей, вызванных жесткими ограничениями железа, но это делает ее очень выразительной: ведь малыми средствами здесь нужно показать многое.

Кто-то занимается внутриигровым фото в старых играх, создает карты и модификации к ним, а кто-то делает упрощенную графику в современном софте или стилизует картинку под олдскул просто потому, что это красиво.

Искушенные в своем увлечении нерды предпочитают вид «изнутри» редактора конечному рендеру. Об этом красиво говорит художник Леон Дениз:



Скриншоты сцены из вьюпорта в Blender

Инди-разработчик Иван Нотарос (Nothke) начал пользоваться тегом #UnityEditorArt в 2016 году. Он обратил внимание на выразительность редактора Unity и с тех пор делает скриншоты своих находок.

