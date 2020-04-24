Арсеньев, Клюшников, Суслова, Куртов, Горяинов о побеге из институций, поиске знания и образовании

Лаборатория

В начале месяца журнал «[Транслит]», которому исполняется 15 лет, объявил об открытии своей лаборатории в Московской школе новой литературы. Набор будет идти на протяжении весны, занятия начнутся осенью 2020 года, но уже сейчас можно послушать части некоторых курсов — например, Павел Арсеньев прочтет лекцию о том, как научиться не писать стихи, Борис Клюшников расскажет о ксенописьме и научной фантастике, а Кирилл Медведев проведет мастер-класс «Как уничтожить поэзию политикой». Раз зашла речь об уничтожении, я решила воспользоваться случаем и расспросить участников проекта и/или авторов журнала о том, как они относятся к искусству и его задачам и какую нишу, по их мнению, в российском обществе последние 15 лет занимают «арт-институции». О существе этих вопросов мы немного поспорили с Павлом Арсеньевым; он, конечно, раскритиковал мои прямолинейность и архаизм и переформулировал их в техстандартах нового лиризма. Спорить я не стала и предлагаю результат вашему вниманию.

Надя Плунгян





Презентация альманаха «[Транслит]» на фестивале «Ревизия». 2019

1. В чем вы видите самые уязвимые точки современных (образовательных, художественных, культурных) институций? Как вы сами привыкли добывать знание?

2. Опишите историю своих институциональных миграций, причины, которые заставляли вас сниматься с места. Какая кинетика была у этих сдвигов — бегство, разрыв, ускользание, захват новых земель, пилигримаж?

3. Что такое для вас лаборатория? Расскажите о своем вкладе в проект и своем идеале (контр)института и/или сообщества.





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