Свет как чертеж, свет как конфликт, свет как воспоминание

Входной зал виртуальной выставки «Keep Yourself Clean» © VOLNA

Keep Yourself Clean

С 10 июня по 10 июля в виртуальном пространстве проходит первая персональная выставка независимого петербургского коллектива медиахудожников VOLNA. Проект «Keep Yourself Clean» представляет реконструкцию основных работ группы с 2016 года. Поскольку навигация по выставке предполагает использование клавиатуры и мыши (или тачпада), для ее посещения необходим ноутбук или стационарный компьютер.

VOLNA включает в себя шесть человек: это основатели группы Никита Голышев и Снежана Виноградова, а также Яна Чеклина, Дмитрий Гавкалюк, Екатерина Морзобитова и Алексей Беляков. Основная задача объединения — поиск новых подходов к световому искусству: от монументальных аудиовизуальных инсталляций и кинетических установок до разных типов междисциплинарных художественных практик и экспериментов в сценографии и science art.



Caustic Studies. Кинетические световые объекты. 2019. Галерея Zentrale, Вена

© VOLNA

Интересно, что и выставка построена как самостоятельное художественное высказывание. Работы группы, включая освещение и звуковую среду, заново смоделированы и интерпретированы средствами видеоигры: залы и экспонаты были созданы с помощью движка Unreal Engine. По словам художников, такое соединение реальных и виртуальных слоев информации позволяет «пересортировать» контексты и заново организовать опыт чувственного созерцания, который бы превысил реальные впечатления.

Продолжая рубрику «Неомодернизм: pro et contra», мы публикуем манифест VOLNA и статью историка искусства Павла Голубева.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU