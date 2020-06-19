 
19 июня 2020ИскусствоНеомодернизм: pro et contra
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Свет как чертеж, свет как конфликт, свет как воспоминание

Павел Голубев о первой (виртуальной) ретроспективе петербургских медиахудожников VOLNA

текст: Павел Голубев
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  • Bigmat_detailed_pictureВходной зал виртуальной выставки «Keep Yourself Clean»© VOLNA
    Keep Yourself Clean

    С 10 июня по 10 июля в виртуальном пространстве проходит первая персональная выставка независимого петербургского коллектива медиахудожников VOLNA. Проект «Keep Yourself Clean» представляет реконструкцию основных работ группы с 2016 года. Поскольку навигация по выставке предполагает использование клавиатуры и мыши (или тачпада), для ее посещения необходим ноутбук или стационарный компьютер.

    VOLNA включает в себя шесть человек: это основатели группы Никита Голышев и Снежана Виноградова, а также Яна Чеклина, Дмитрий Гавкалюк, Екатерина Морзобитова и Алексей Беляков. Основная задача объединения — поиск новых подходов к световому искусству: от монументальных аудиовизуальных инсталляций и кинетических установок до разных типов междисциплинарных художественных практик и экспериментов в сценографии и science art.


    Caustic Studies. Кинетические световые объекты. 2019. Галерея Zentrale, Вена
    © VOLNA

    Интересно, что и выставка построена как самостоятельное художественное высказывание. Работы группы, включая освещение и звуковую среду, заново смоделированы и интерпретированы средствами видеоигры: залы и экспонаты были созданы с помощью движка Unreal Engine. По словам художников, такое соединение реальных и виртуальных слоев информации позволяет «пересортировать» контексты и заново организовать опыт чувственного созерцания, который бы превысил реальные впечатления.

    Продолжая рубрику «Неомодернизм: pro et contra», мы публикуем манифест VOLNA и статью историка искусства Павла Голубева.

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