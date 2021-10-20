 
20 октября 2021ИскусствоНеомодернизм: pro et contra
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Едва заметный пакет телеологии

Квартирная выставка Арнольда Вебера

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  • Bigmat_detailed_picture© Arnold Veber
    За пределами бинарного

    Одним из интересных событий этой осени стала однодневная выставка фотографа и художника Арнольда Вебера «YOU CAN CHEW THIS BUBBLE GUM FOREVER» в пространстве Private Property Kunsthalle — квартирной галерее Шифры Каждан в Москве. Маленькое пространство, наполненное загадочными артефактами из будущего мира, в анонсе было названо рекурсивным. Действительно, сама идея вечно длящегося мгновения оказалась усилена образом идеального цифрового поля, которое бесконечно дублировалось не только в предметах, но и в пейзаже из окна. Бесконечность и бесконечное умножение — образ глитча в бинарной системе, где реальность сложно отличить от галлюцинации: обтекаемо-приятный неомодернистский дизайн объектов соединился с их метамодернистским содержанием. Но можно ли хотя бы в фантазии оказаться все-таки за пределами самого модернизма? COLTA.RU публикует краткое пояснение художника и мнения посетителей выставки, которые, скорее всего, являются ее продолжением.

    © Arnold Veber

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