«Артдокфест» объявил программу

Финал «Странника/НОСа» — 2021/2022
Репортаж Максима Мамлыги4 февраля 202239
Сегодня, 4 февраля, объявлена программа Международного фестиваля документального кино Artdocfest/Riga и его российской версии, которая в этом году пройдет в Москве.
Как сообщает сайт фестиваля, c 3 по 8 марта в двух конкурсных программах — «Балтийский фокус» и «Артдокфест» — и одной внеконкурсной программе в рижском кинотеатре Splendid Palace будут представлены 28 документальных фильмов из 14 стран.
В Москве фестивальные показы будут проходить с 31 марта по 7 апреля в киноцентре «Октябрь». В конкурсной программе московского «Артдокфеста» 19 фильмов, созданных кинематографистами из 13 стран — России, Узбекистана, Германии, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Польши, Грузии, Франции, Украины, Латвии, Швейцарии, Израиля:
Виталий Манский, президент «Артдокфеста»:
«Весь конкурс без какой-либо цензуры будет показан в рамках IDFF Artdocfest/Riga в начале марта, там же будет работать жюри и вручаться призы. В России всё сложнее... В Петербурге в 2021 году были отменены все фестивальные показы сразу на трех площадках города, и до сих пор нет решения, как вернуть "Артдокфест" в «культурную столицу». В Москве фестиваль пройдет в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" на Новом Арбате. Но уже сегодня известно о невозможности показа как минимум трех из 19 картин конкурса. Сколько фильмов из почти сто внеконкурсных картин мы не сможем показать в России, пока не известно. Поэтому слоган "Артдокфеста" в 2022 году — "Максимум возможного!"»
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:04Signal 2022 объявил первых участников
17:14В Петербурге установят знак «Последнего адреса» деда Довлатова
15:56Умер Юрий Манн
14:50Фестиваль современной британской фотографии пройдет в Петербурге
14:15Инклюзивные проекты обсудят на конференции в музее «Гараж»
12:22Издательство Ad Marginem организует международный литературный фестиваль
11:11«Артдокфест» объявил программу
Вчера
17:44В ДК Рассвет состоится концерт «Шостакович на фоне соцреализма»
17:09В России запретят вещание Deutsche WelleВсе новости
Репортаж Максима Мамлыги4 февраля 202239
Игровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы4 февраля 2022584
Изоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе4 февраля 2022535
Графика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х3 февраля 20221055
Беседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science2 февраля 20221684
Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги1 февраля 20223984
Анна Прохазка об акустике питерского Дома радио и «Декамероне» Боккаччо31 января 20223001
Илья Виницкий о переводе пушкинской поэмы Максом Истменом31 января 20223067
«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова31 января 20222366
ГЭС-2 как стройка стройки28 января 20225081
Кинематографический фанк от московской группы, которую оценили в Европе28 января 20224741
Денис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат27 января 20224867