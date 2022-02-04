«Артдокфест» объявил программу

Кадр из фильма «Бабий край» (Россия, 2021), реж. Елена Жигалева © Artdocfest

Сегодня, 4 февраля, объявлена программа Международного фестиваля документального кино Artdocfest/Riga и его российской версии, которая в этом году пройдет в Москве.

Как сообщает сайт фестиваля, c 3 по 8 марта в двух конкурсных программах — «Балтийский фокус» и «Артдокфест» — и одной внеконкурсной программе в рижском кинотеатре Splendid Palace будут представлены 28 документальных фильмов из 14 стран.

В Москве фестивальные показы будут проходить с 31 марта по 7 апреля в киноцентре «Октябрь». В конкурсной программе московского «Артдокфеста» 19 фильмов, созданных кинематографистами из 13 стран — России, Узбекистана, Германии, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Польши, Грузии, Франции, Украины, Латвии, Швейцарии, Израиля:

«Жизнь Иванны Яптунэ» (Россия-Норвегия-Финляндия-Эстония, 2021), реж. Ренато Боррайо Серрано

«Остров» (Швейцария, 2021), реж. Светлана Родина, Лоран Ступ

«Этот дождь никогда не закончится» (Украина-Латвия-Германия, 2020), реж. Алина Горлова

«После потопа» (Россия, 2021), реж. Владимир Эйснер

«Начальник отряда» (Россия, 2021), реж. Никита Ефимов

«Пианист из Рамаллы» (Израиль, 2020), реж. Авида Ливны

«Jumping-off place» (Россия, 2021), реж. Светлана Стасенко

«Лето 2331» (Россия, 2021), реж. Константин Селин

«Когда цветы не молчат» (Польша, 2021), реж. Андрей Кутило

«Ипподром» (Эстония, 2021), реж. Владимир Логинов

«Бабий край» (Россия, 2021), реж. Елена Жигалева

«164880» (Россия, 2021), реж. Мария Фалилеева, Александра Матвеева

«Кино с балкона» (Польша, 2021), реж. Павел Лозинский

«Куда мы едем?» (Россия, 2021), реж. Руслан Федотов

«Тоска по острову» (Франция, 2021), реж. Летиция Фаркас

«Раньше мы пели» (Израиль, 2021), реж. Лидия Морозова

«Beyond the White» (Германия, 2021), реж. Евгений Калачихин

«Cotton100%» (Узбекистан, 2021), реж. Михаил Бородин

«Мара» (Франция-Грузия, 2022), реж. Саша Кулак



Виталий Манский, президент «Артдокфеста»:

«Весь конкурс без какой-либо цензуры будет показан в рамках IDFF Artdocfest/Riga в начале марта, там же будет работать жюри и вручаться призы. В России всё сложнее... В Петербурге в 2021 году были отменены все фестивальные показы сразу на трех площадках города, и до сих пор нет решения, как вернуть "Артдокфест" в «культурную столицу». В Москве фестиваль пройдет в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" на Новом Арбате. Но уже сегодня известно о невозможности показа как минимум трех из 19 картин конкурса. Сколько фильмов из почти сто внеконкурсных картин мы не сможем показать в России, пока не известно. Поэтому слоган "Артдокфеста" в 2022 году — "Максимум возможного!"»







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