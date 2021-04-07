Сокуров попросил руководство «Ленфильма» поддержать «Артдокфест»

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Режиссер Александр Сокуров направил письма генеральному директору киностудии «Ленфильм» Федору Щербакову и председателю директоров «Ленфильма» Федору Бондарчуку с просьбой помочь фестивалю документального кино «Артдокфест» продолжить показы в Петербурге.
Текст письма Федору Щербакову приводится в фейсбуке Александра Сокурова.
«Уважаемый Федор Николаевич, — пишет режиссер. — Прошу Вас пригласить "Артдокфест" на площадку "Ленфильма" с показами фестивальных программ в нашем зале. Сегодня это принципиально важно. Профессиональная студия не может не поддержать лучший фестиваль документального кино в стране. Прошу Вас, найдите в себе силы и поддержите нас».
Как обяснил Федор Щербаков РБК, просьба Александра Сокурова невыполнима чисто технически из-за плотного графика кино-выставочного центра. «Это просто внеплановая история, заранее мы это не обсуждали. Александр Николаевич действительно обращался, мы с ним общались по этому поводу, но я ему объяснил, что технически мы не сможем это сделать», — сказал Щербаков.
Международный фестиваль документального кино «Артдокфест» в Петербурге должен был проходить с 3 по 10 апреля. В первый же день фестиваля были сорваны показы в петербургском Доме кино: его залы опечатал Роспотребнадзор. На следующий день отменила показы другая площадка «Артдокфеста» в Петербурге, открытая киностудия «Лендок» с формулировкой «во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра».
Президент «Артдокфеста», режиссер Виталий Манский заявил, что петербургская дирекция фестиваля продолжает искать альтернативные площадки, потому что билеты на сеансы были раскуплены. Режиссер Виктор Косаковский опубликовал на сайте «Артдокфеста» видеообращение к властям Петербурга, в котором попросил их отменить все запреты на показы фестиваля в городе.
P.S. Вечером 6 апреля координатор «Артдокфеста» в Петербурге Татьяна Ларина сообщила, что по договоренности с правообладателями на платформе artdoc.media до 23:59 10 апреля демонстрируются 7 фильмов конкурсной программы («Стася — это я», «Дар», «Мальчик», «Приходи к нам в гости, мама», «Хан Ю», «Кунашир», «Горькая любовь», «Утро, вечер, молоко») и 8 внеконкурсных фильмов. Просмотр стоит от 75 до 150 рублей.
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