Российские показы «Артдокфеста» перенесены на весну

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Организаторы фестиваля документального кино «Артдокфест» решили перенести показы в России с декабря 2021 года на апрель 2022 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
«Буквально на днях планировалось начать объявление конкурсной программы и запускать продажу билетов, — говорит президент фестиваля Виталий Манский. — Но нужно быть слепым, чтобы не видеть, что происходит в Москве и по всей стране. Ужасающее количество погибающих от короновируса не дает нам права приглашать зрителей в кинозалы в декабре. Мы призываем всех, кто еще не привился, сделать это в ближайшее время. Мы призываем всех наших зрителей ответственно отнестись к собственному здоровью и здоровью окружающих».
Также сообщается, что объявление победителей XXII Национальной премии «Лавровая ветвь» не переносится, оно впервые пройдет в прямом эфире телеканала «Дождь»*.
В программу «Артдокфеста-2021» вошли 100 фильмов:
* Телеканал «Дождь» внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента
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