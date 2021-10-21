 
10:35 21 октября 2021Новости
630

Российские показы «Артдокфеста» перенесены на весну

News_detailed_picture© «Артдокфест»

Организаторы фестиваля документального кино «Артдокфест» решили перенести показы в России с декабря 2021 года на апрель 2022 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«Буквально на днях планировалось начать объявление конкурсной программы и запускать продажу билетов, — говорит президент фестиваля Виталий Манский. — Но нужно быть слепым, чтобы не видеть, что происходит в Москве и по всей стране. Ужасающее количество погибающих от короновируса не дает нам права приглашать зрителей в кинозалы в декабре. Мы призываем всех, кто еще не привился, сделать это в ближайшее время. Мы призываем всех наших зрителей ответственно отнестись к собственному здоровью и здоровью окружающих».

Также сообщается, что объявление победителей XXII Национальной премии «Лавровая ветвь» не переносится, оно впервые пройдет в прямом эфире телеканала «Дождь»*.

В программу «Артдокфеста-2021» вошли 100 фильмов:

  • 21 фильм основного конкурса (20 российских премьер и 1 московская премьера),
  • 21 фильм конкурса «АртдокСеть» (все фильмы доступны для просмотра в интернете),
  • 46 фильмов внеконкурсной программы «Среда» (20 российских премьер),
  • 7 специальных показов (5 российских премьер),
  • 5 фильмов — программа о проблемах личности, подготовленная при содействии Центра когнитивной терапии Якова Кочеткова.




* Телеканал «Дождь» внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента



Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Сегодня на сайте
МоскварийМолодая Россия
Москварий 

«“Надо будет показать, почему Москву стали называть Москварием”, — подумала Веспа». Рассказ Д. Густо

19 октября 20212025
Час экспертаМолодая Россия
Час эксперта 

«А теперь мы хотим сравнить 2050-е с 2080-ми — так, как будто у нас есть шансы на успех. Понимаете?» Рассказ Александра Мельникова

19 октября 20211544
Николай Толстой-Милославский о себе и своей работе историкаОбщество
Николай Толстой-Милославский о себе и своей работе историка 

Видеоинтервью Сергея Качкина с Николаем Толстым, британским историком, потомком русского аристократического рода, который расследует насильственную репатриацию эмигрантов после Второй мировой

18 октября 20212848
Что слушать в октябреСовременная музыка
Что слушать в октябре 

Альбом-побег Tequilajazzz, импрессионистская электроника Kedr Livanskiy, кантри-рэп-хохмы «Заточки», гитарный минимализм Дениса Сорокина и другие примечательные релизы месяца

18 октября 20212931