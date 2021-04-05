Сорваны показы «Артдокфеста» в Петербурге

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3 и 4 апреля показы фестиваля документального кино «Артдокфест» в Петербурге были отменены из-за рейдов Роспотребнадзора и полиции.
Вечером 3 апреля «Фонтанка.ру» сообщила, что представители Роскомнадзора при поддержке полицейских опечатали залы Дома кино сразу после показа фильма «Расторгуев», который открывал петербургскую программу «Артдокфеста».
Формальной причиной этих действий послужило подозрение в несоблюдении санитарных норм. По информации издания, внимание правоохранителей к фестивалю привлек Тимур Булатов (Исаева), ранее пытвашийся сорвать проведение в Петербурге ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» и феминистского фестиваля «Ребра Евы».
4 апреля отменила показы другая площадка «Артдокфеста» в Петербурге, открытая киностудия «Лендок». «В связи с проверкой Дома кино и последовавшим за ней закрытием нескольких залов, а также проверками на "Лендоке", мы приняли решение об отмене показов программы "Артдокфеста" — во избежание провокаций и закрытия нашего культурного центра», — говорится в сообщении на странице киностудии «ВКонтакте».
До 10 апреля на «Артдокфесте» в Петербурге запланированы показы 36 фильмов, программа одобрена Министерством культуры РФ. В эфире телеканала «Дождь» президент «Артдокфеста», режиссер Виталий Манский сообщил, петербургская дирекция фестиваля продолжает искать альтернативные площадки, потому что билеты на сеансы были раскуплены.
Режиссер Виктор Косаковский опубликовал на сайте «Артдокфеста» видеообращение к властям Петербурга, в котором попросил их отменить все запреты на показы фестиваля в городе.
P.S. Виталий Манский и программный директор «Артдокфеста» Виктория Белопольская рассказали «Новой газете», что 4 апреля на «Артдокфест» в Москве пришел неизвестный, представившийся Сулейманом, и потребовал отменить показы фильма «Тихий голос». «В Чечне недовольны. Если фильм покажут, будут серьезные последствия», — сказал он. «Тихий голос» рассказывает историю чеченского гея, вынужденного бежать в Брюссель.
5 апреля Виталий Манский объявил о решении отменить премьерный показ фильма «Тихий голос». Ранее в интервью радиостанции «Эхо Москвы» он сообщил, что все билеты на сегодняшние показы были выкуплены с одной карты. Режиссер отметил, что не знает, было ли это сделано, «чтобы не допустить зрителей на фильм, потому что зрители, как правило, приходят и покупают билеты перед началом сеанса», или стоит «ожидать каких-то не очень желательных зрителей на эти сеансы».
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