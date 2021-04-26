Приостановлена деятельность Союза кинематографистов в Петербурге

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Сегодня, 26 апреля, Дзержинский районный суд приостановил на месяц деятельность Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России из-за нарушения санитарных норм на фестивале документального кино «Артдокфест».
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.
«Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток», — уточнили в объединенной пресс-службе.
Международный фестиваль документального кино «Артдокфест» в Петербурге должен был проходить с 3 по 10 апреля. В первый же день фестиваля были сорваны показы в принадлежащем Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов Доме кино — его залы опечатал Роспотребнадзор по причине «несоблюдения социальной дистанции, отсутствия масок у зрителей и антисептиков при входе в кинозалы». О выявленных нарушениях санитарных норм были составлены административные протоколы, которые затем передали в суд.
После того, как отменила показы другая площадка «Артдокфеста» в Петербурге, открытая киностудия «Лендок», проведение фестиваля в офлайн-формате оказалось невозможным. Организаторы фестиваля устроили онлайн-показы фильмов его программы.
«Закрыли уже "Артдокфест", наказали организаторов, кинули авторов и зрителей — и сделали свое черное дело, — прокомментировал «Медузе»* президент фестиваля Виталий Манский. — Успокойтесь, что еще надо? Нет, видимо еще надо показать, кто в доме хозяин и что так будет со всеми, кто проводит какие-то не те фестивали, показывает не то кино "в нашем городе, городе, который принадлежит нам вместе со всем его имуществом и со всеми его людьми". Такое новое крепостное право. И выводят сейчас на площадь, поэтому и секут розгами. Закрыть на 30 дней Cоюз кинематографистов в Петербурге, его залы, которые единственные даже не приносят прибыль, а дают хотя бы деньги на самосодержание — это по беспределу. Хотя кому я это рассказываю».
* Интернет-издание «Медуза» 23.04.2021 внесено Минюстом РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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