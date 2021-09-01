Начинается Венецианский кинофестиваль

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Сегодня, 1 сентября, мировая премьера драмы Педро Альмодовара «Параллельные матери» (Madres paralelas) с Пенелопой Крус в главной роли открывается 78-й Венецианский международный кинофестиваль.
Фильм Педро Альмодовара участвует в основной конкурсной программе. На главные призы фестиваля в этом году также претендуют триллер Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» (Россия-Эстония-Франция), биографический фильм Пабло Ларраина «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» (Spencer, Германия-Чили-Великобритания-США) с Кристен Стюарт, драма Мишеля Франко «Закат» (Sundown, Франция-Мексика) с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур, автобиографическая картина Паоло Соррентино «Рука бога» (È stata la mano di Dio, Италия) и еще 16 фильмов со всего мира.
Девятнадцать фильмов, в том числе «Носорог» Олега Сенцова, будут соревноваться в конкурсной программе «Горизонты». В новую программу «Orizzonti Extra» отобраны восемь фильмов, среди них «Мама, я дома» режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова.
В числе самых ожидаемых картин внеконкурсной программы «Дюна» (Dune) Дени Вильнева и «Последняя дуэль» (The Last Duel) Ридли Скотта. В секции специальных показов состоится мировая премьера фильма режиссера Насти Коркии «ГЭС-2» о реконструкции бывшей электростанции в центре Москвы.
Лучшие работы из венецианской программы кино в формате виртуальной реальности Venice VR Expanded с 1 по 19 сентября можно будет увидеть в Москве. Интерактивная студия Less Media Group представит в Московском музее современного искусства 37 иммерсивных проектов из 21 страны.
78-й Венецианский международный кинофестиваль продлится до 11 сентября. Уже известны обладатели почетных «Золотых львов» за вклад в киноискусство: их вручат итальянскому актеру и режиссеру Роберто Бениньи и американской актрисе Джейми Ли Кертис. Обладателей главных призов фестиваля определит жюри во главе с режиссером Пон Джун Хо (Южная Корея).
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