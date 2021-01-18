Объявлен председатель жюри Венецианского кинофестиваля

© La Biennale di Venezia

Жюри 78-го Венецианского международного кинофестиваля возглавит режиссер Пон Чжун Хо (Южная Корея).

Как сообщает сайт Венецианского кинофестиваля, решение о назначении Пон Чжун Хо было принято дирекцией фестиваля по представлению его художественного руководителя Альберто Барберы, который отметил, что «южнокорейскому режиссеру принадлежит один из самых искренних и оригинальных голосов в современном кино».

«У Венецианского международного фестиваля давняя и разнообразная история, — прокомментировал свое назначение Пон Чжун Хо. — Для меня большая честь стать частью этой замечательной кинотрадиции».

Пон Чжун Хо — режиссер и сценарист семи полнометражных игровых картин, последняя из которых, черная комедия «Паразиты» (Gisaengchung / Parasite), в 2019 году получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, премию «Золотой глобус» и множество других наград, а год назад была удостоена премии «Оскар» в четырех номинациях, включая «Лучший фильм».

78-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября 2021 года. Международное жюри под председательством Пон Чжун Хо будет определит обладателей «Золотого льва» и других официальных призов.







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