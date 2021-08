В ММОМА покажут VR-программу Венецианского кинофестиваля

На показе Venice VR в Москве. 2020 © Less Media Group

С 1 по 19 сентября в Московском музее современного искусства (ММОМА) интерактивная студия Less Media Group представит лучшие фильмы в формате виртуальной реальности из программы Venice VR Expanded 78-го Венецианского международного кинофестиваля.

С 2017 года иммерсивные проекты со всего мира участвуют в официальной конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, с прошлого года программа Venice VR проходит в онлайн-формате, а также в 14 VR-локациях в разных странах. В дни фестиваля наряду с Парижем, Амстердамом, Барселоной, Монреалем и другими городами VR-локация откроется и в Москве.

Как сообщает пресс-служба Less Media Group, в ММОМА будут показаны 37 иммерсивных проектов из 21 страны: работы конкурсной программы, которые будут соревноваться за три статуэтки Венецианского кинофестиваля — Гран-при за лучшую работу в области VR, лучший VR-экспириенс и лучшую VR-историю, — работы из категории Best Of VR, объединяющей лучшие VR-проекты, которые уже были представлены зрителю ранее, а также проект, созданный в рамках VR-Колледжа Венецианской биеннале.

Среди VR-проектов, которые можно будет увидеть в ММОМА, «Bedlam» — первый эксперимент в виртуальном пространстве мультимедийного художника Мэта Коллишоу (Великобритания), «Le Bal de Paris de Blanca Li» хореографа Бланки Ли (Испания-Франция) и «Samsara» режиссера Хуан Синь-цзяня (Тайвань).

Полный список проектов программы Venice VR Expanded опубликован на странице Венецианского кинофестиваля.

В Москве, как и в остальных городах мира, показ всех работ пройдет на английском языке или на языке оригинала с английскими субтитрами. Показ работ на площадке ММОМА будут сопровождать специалисты, которые помогут каждому посетителю составить персональную программу просмотра, исходя из его интересов, опыта в пользовании VR-устройствами и уровня владения английским языком.

Партнер проекта: компания «Экспоконтент», технические партнеры: МИРЭА — Российский технологический университет и российское представительство HTC Vive







