Фильм «ГЭС-2» покажут на Венецианском кинофестивале

Не к новому, не к старому, а к нужному
Как Татьяна Зайцева вяжет панно памяти Малевича и преподает искусство неслышащим31 августа 2021279
2 сентября на 78-м Венецианском международном кинофестивале состоится мировая премьера полнометражного фильма «ГЭС-2» режиссера Насти Коркии.
Как сообщает пресс-служба фонда V–A–C, фильм «ГЭС-2» вошел в секцию специальных показов официальной программы кинофестиваля.
В 2014 году фонд V–A–C приобрел бывшую электростанцию ГЭС-2 и прилегающую территорию в центре Москвы и поручил проект реконструкции архитектурному бюро Renzo Piano Building Workshop. В течение последующих пяти лет Настя Коркия вместе со своей съемочной группой снимала как строительные работы, так и культурные инициативы, проводимые фондом. В фильме эти события переплетены в нетипичном для документального кино нехронологическом порядке.
«Наш фильм хоть и про реконструкцию, но все же скорее о людях, о чувствах, об абсурдности жизни, о неожиданных стечениях обстоятельств, — рассказывает Настя Коркия. — Это калейдоскоп сцен, которые внешне не связаны между собой, но объединены одной темой — строительства новой значимой институции в самом центре Москвы. Все сцены призваны не просто показать этапы реконструкции нового пространства в центре Москвы, но показать формирование новых смыслов, поиск нового языка, это попытка задать себе вопрос, что такое искусство».
Картина произведена по заказу фонда V–A–C и будет показана в Доме культуры «ГЭС-2» в серии мероприятий, приуроченных к его открытию.
Настя Коркия окончила романо-германское отделение филологического факультета МГУ, режиссерскую мастерскую Бакура Бакурадзе в МШНК и прошла документальный мастер-класс на Кубе у Вернера Херцога. Предыдущие работы режиссера были показаны на фестивалях DOK Leipzig, True/False, Sheffield Doc/Fest, «Артдокфест», «Послание к человеку», Beat Film Festival. Первый короткометражный игровой фильм «Почти весна» отобран в 2021 году на фестиваль «Кинотавр».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:47Вадим Холоденко выступит на открытии сезона musicAeterna в Доме радио
16:42В Москве появится проект о книгах и музыке «Музыка / Речь»
15:33Выставка Евгения Стрелкова об академике Сахарове едет в Тюмень
15:01Составлен рейтинг самых популярных российских фильмов
14:10«Новая опера» откроет сезон русской музыкой
13:39На ярмарке Cosmoscow впервые будет представлен phygital-формат
12:45Фильм «ГЭС-2» покажут на Венецианском кинофестивале
30 августа 2021
17:19В Нижнем Новгороде пройдет выставка «Сага о Персицах: семья в истории»
16:27Московская филармония объявила афишу юбилейного сезонаВсе новости
Как Татьяна Зайцева вяжет панно памяти Малевича и преподает искусство неслышащим31 августа 2021279
Студия была для него храмом, а музыка — магией. Егор Антощенко о великом ямайском продюсере Ли «Скрэтче» Перри (1936–2021)31 августа 2021744
Интендант Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер — о новых временах, старых клише и роли утопии в жизни и искусстве30 августа 20211660
Рассказывает Римма Солод30 августа 20211450
Памяти Майка Науменко (1955–1991): писатель Александр Кушнир — о всесоюзной славе «Зоопарка»27 августа 20214521
Сухово-Кобылин в Пскове и в «Балтийском доме»27 августа 20212544
Екатерина Андреева о I Хельсинкской биеннале27 августа 20212731
Обыкновенное признание в любви: премьера клипа певицы и актрисы Анастасии Терели27 августа 20212721
Лидер венгерской группы Mordái Шома Нове — о том, как он открыл для себя фолк и почему решил соединять его с психоделическим роком и фри-джазом26 августа 20213138
Новые и старые фильмы от Александрова до Дени Коте26 августа 20213883
Постфолк, невероятные импровизаторы, целительный эмбиент и хороводы в зале: гид по шоукейс-фестивалю новой музыки от его программного директора26 августа 20214206
Премьера новой серии анимационного документального проекта «Хорошо помню»26 августа 20214143