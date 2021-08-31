Фильм «ГЭС-2» покажут на Венецианском кинофестивале

2 сентября на 78-м Венецианском международном кинофестивале состоится мировая премьера полнометражного фильма «ГЭС-2» режиссера Насти Коркии.

Как сообщает пресс-служба фонда V–A–C, фильм «ГЭС-2» вошел в секцию специальных показов официальной программы кинофестиваля.

В 2014 году фонд V–A–C приобрел бывшую электростанцию ГЭС-2 и прилегающую территорию в центре Москвы и поручил проект реконструкции архитектурному бюро Renzo Piano Building Workshop. В течение последующих пяти лет Настя Коркия вместе со своей съемочной группой снимала как строительные работы, так и культурные инициативы, проводимые фондом. В фильме эти события переплетены в нетипичном для документального кино нехронологическом порядке.

«Наш фильм хоть и про реконструкцию, но все же скорее о людях, о чувствах, об абсурдности жизни, о неожиданных стечениях обстоятельств, — рассказывает Настя Коркия. — Это калейдоскоп сцен, которые внешне не связаны между собой, но объединены одной темой — строительства новой значимой институции в самом центре Москвы. Все сцены призваны не просто показать этапы реконструкции нового пространства в центре Москвы, но показать формирование новых смыслов, поиск нового языка, это попытка задать себе вопрос, что такое искусство».

Картина произведена по заказу фонда V–A–C и будет показана в Доме культуры «ГЭС-2» в серии мероприятий, приуроченных к его открытию.

Настя Коркия окончила романо-германское отделение филологического факультета МГУ, режиссерскую мастерскую Бакура Бакурадзе в МШНК и прошла документальный мастер-класс на Кубе у Вернера Херцога. Предыдущие работы режиссера были показаны на фестивалях DOK Leipzig, True/False, Sheffield Doc/Fest, «Артдокфест», «Послание к человеку», Beat Film Festival. Первый короткометражный игровой фильм «Почти весна» отобран в 2021 году на фестиваль «Кинотавр».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU