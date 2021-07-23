Российский фильм примет участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля

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Сегодня, 26 июля, в Риме объявлена программа 78-го Венецианского международного кинофестиваля. В основную конкурсную программу вошел триллер «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.
Как сообщает Cineuropa.org, в основном конкурсе участвует 21 фильм:
Еще 19 фильмов, в том числе «Носорог» Олега Сенцова, будут соревноваться в конкурсной программе «Горизонты». В новую программу «Orizzonti Extra» отобраны восемь фильмов, среди них «Мама, я дома» режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова.
В числе самых ожидаемых фильмов внеконкурсной программы «Дюна» (Dune) Дени Вильнева и «Последняя дуэль» (The Last Duel) Ридли Скотта.
78-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября. Обладателей главных призов фестиваля определит жюри во главе с режиссером Пон Джун Хо (Южная Корея),
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