 
14:26 26 июля 2021Новости
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Российский фильм примет участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля

News_detailed_pictureОфициальный постер 78-го Венецианского международного кинофестиваля© La Biennale di Venezia

Сегодня, 26 июля, в Риме объявлена программа 78-го Венецианского международного кинофестиваля. В основную конкурсную программу вошел триллер «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.

Как сообщает Cineuropa.org, в основном конкурсе участвует 21 фильм:

  • «Параллельные матери» (Madres paralelas), реж. Педро Альмодовар (Испания);
  • «Мона Лиза и кровавая луна» (Mona Lisa and the Blood Moon), реж. Ана Лили Амирпур (Иран-США);
  • «Un autre monde», реж. Стефан Бризе (Франция);
  • «Сила собаки» (The Power of the Dog), реж. Джейн Кэмпион (Новая Зеландия);
  • «America Latina», реж. Дамиано и Фабио Д'Инноченцо (Италия);
  • «L'Événement», реж. Одри Диван (Франция);
  • «Competencia oficial», реж. Гастоном Дюпра и Мариано Кон (Аргентина);
  • «Il buco», реж. Микеланджело Фраммартино (Италия);
  • «Sundown», реж. Мишель Франко (Мексика);
  • «Утраченные иллюзии» (llusions perdues), реж. Ксавье Джанноли (Франция);
  • «The Lost Daughter», реж. Мэгги Джилленхол (США);
  • «Спенсер» (Spencer), реж. Пабло Ларраин (Чили);
  • «Freaks Out», реж. Габриэле Маинетти (Италия);
  • «Qui rido io», реж. Марио Мартоне (Италия);
  • «На работе 2» (On the Job: The Missing 8), режиссер Эрик Матти (Филиппины);
  • «Leave No Traces», реж. Ян Матушинский (Польша);
  • «Капитан Волконогов бежал», реж. Наталья Меркулова и Алексей Чупов (Россия);
  • «Холодный расчет» (The Card Counter), реж. Пол Шредер (США);
  • «È stata la mano di Dio», реж. Паоло Соррентино (Италия);
  • «Reflection», реж. Валентин Васянович (Украина);
  • «La caja», реж. Лоренсо Вигас (Испания).

Еще 19 фильмов, в том числе «Носорог» Олега Сенцова, будут соревноваться в конкурсной программе «Горизонты». В новую программу «Orizzonti Extra» отобраны восемь фильмов, среди них «Мама, я дома» режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова.

В числе самых ожидаемых фильмов внеконкурсной программы «Дюна» (Dune) Дени Вильнева и «Последняя дуэль» (The Last Duel) Ридли Скотта.

78-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября. Обладателей главных призов фестиваля определит жюри во главе с режиссером Пон Джун Хо (Южная Корея),



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