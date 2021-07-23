Российский фильм примет участие в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля

Официальный постер 78-го Венецианского международного кинофестиваля © La Biennale di Venezia

Сегодня, 26 июля, в Риме объявлена программа 78-го Венецианского международного кинофестиваля. В основную конкурсную программу вошел триллер «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.

Как сообщает Cineuropa.org, в основном конкурсе участвует 21 фильм:

«Параллельные матери» (Madres paralelas), реж. Педро Альмодовар (Испания);

«Мона Лиза и кровавая луна» (Mona Lisa and the Blood Moon), реж. Ана Лили Амирпур (Иран-США);

«Un autre monde», реж. Стефан Бризе (Франция);

«Сила собаки» (The Power of the Dog), реж. Джейн Кэмпион (Новая Зеландия);

«America Latina», реж. Дамиано и Фабио Д'Инноченцо (Италия);

«L'Événement», реж. Одри Диван (Франция);

«Competencia oficial», реж. Гастоном Дюпра и Мариано Кон (Аргентина);

«Il buco», реж. Микеланджело Фраммартино (Италия);

«Sundown», реж. Мишель Франко (Мексика);

«Утраченные иллюзии» (llusions perdues), реж. Ксавье Джанноли (Франция);

«The Lost Daughter», реж. Мэгги Джилленхол (США);

«Спенсер» (Spencer), реж. Пабло Ларраин (Чили);

«Freaks Out», реж. Габриэле Маинетти (Италия);

«Qui rido io», реж. Марио Мартоне (Италия);

«На работе 2» (On the Job: The Missing 8), режиссер Эрик Матти (Филиппины);

«Leave No Traces», реж. Ян Матушинский (Польша);

«Капитан Волконогов бежал», реж. Наталья Меркулова и Алексей Чупов (Россия);

«Холодный расчет» (The Card Counter), реж. Пол Шредер (США);

«È stata la mano di Dio», реж. Паоло Соррентино (Италия);

«Reflection», реж. Валентин Васянович (Украина);

«La caja», реж. Лоренсо Вигас (Испания).

Еще 19 фильмов, в том числе «Носорог» Олега Сенцова, будут соревноваться в конкурсной программе «Горизонты». В новую программу «Orizzonti Extra» отобраны восемь фильмов, среди них «Мама, я дома» режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова.

В числе самых ожидаемых фильмов внеконкурсной программы «Дюна» (Dune) Дени Вильнева и «Последняя дуэль» (The Last Duel) Ридли Скотта.

78-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября. Обладателей главных призов фестиваля определит жюри во главе с режиссером Пон Джун Хо (Южная Корея),







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