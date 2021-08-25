Объявлен лонг-лист премии Европейской киноакадемии

Кадр из фильма «Горбачев. Рай» © European Film Awards

24 августа Европейской киноакадемии опубликовала первую часть «длинных списков», в которые вошли фильмы, претендующие на ее ежегодную премию по итогам сезона.

Вторая часть будет объявлена в сентябре. Сейчас в списках на сайте Европейской киноакадемии представлены 40 игровых полнометражных фильмов, 15 документальных фильмов и 18 короткометражных фильмов.

Как сообщает «Профисинема», среди работ лонг-листа премии Европейской киноакадемии три игровых фильма российских режиссеров: обладатель специального приза жюри Венецианского фестиваля 2020 года, историческая драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, а также фильмы-участники параллельной секции Венецианского кинофестиваля «Дни Венеции» — режиссерский дебют Филиппа Юрьева «Китобой», выигравший в этой секции главный приз, и «Конференция» Ивана И. Твердовского.

В лонг-лист документального кино отобраны фильмы «Горбачев. Рай» Виталия Манского и «Бабий Яр. Контекст» Сергея Лозницы.

Кроме того, в числе претендентов на премию обладатель «Золотого медведя» Берлинале-2021, «Неудачный трах, или безумное порно» (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc / Bad Luck Banging or Loony Porno, в российском прокате — «Безумное кино для взрослых»), «Отец» (The Father) Флориана Зеллера, принесший в этом году «Оскара» Энтони Хопкинсу, и «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman) Эмералд Феннел, лауреат премии BAFTA в номинации «Лучший британский фильм».

Шорт-лист премии Европейской киноакадемии будет объявлен 9 ноября на Европейском кинофестивале в Севилье.







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