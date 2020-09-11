«Земля кочевников» Хлои Чжао победила на Венецианском кинофестивале
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Сегодня, 12 сентября, завершился 77-й Венецианский международный кинофестиваль. Главный приз, «Золотой лев», получил фильм «Земля кочевников» (Nomadland) режиссера Хлои Чжао (Китай-США).
Как сообщает Deadline, картина была показана в последний день фестиваля, критики особо выделили режиссуру Хлои Чжао и мастерство исполнительницы главной роли, американской актрисы Фрэнсис Макдорманд.
Приз «Серебряный лев» за лучшую режиссуру вручен Киёси Куросаве (Япония), автору фильма «Жена шпиона» (Spy no tsuma / Wife Of A Spy). Еще один «Серебряный лев», приз Большого жюри, получил «Новый порядок» (Nuevo orden) Мишеля Франко (Мексика).
Андрей Кончаловский, чей фильм «Дорогие товарищи» соревновался в основной конкурсной программе, награжден специальным призом жюри. Приз за лучший сценарий получил Чайтанья Тамхане (Индия), режиссер и автор сценария картины «Ученик» (The Disciple).
Кубок Вольпи за лучшие актерские работы получили Ванесса Кирби (Великобритания), снявшаяся в картине Корнеля Мундруцо «Фрагменты женщины» (Pieces Of A Woman), и Пьерфранческо Фавино (Италия) за роль в фильме Клаудио Ноче «Наш отец» (Padrenostro).
Обладателем приза Марчелло Мастроянни, который присуждается лучшему молодому актеру или актрисе, стал 12-летний Рухолла Замани (Иран). Он награжден за роль в картине Маджида Маджиди «Дети Солнца» (Sun Children).
Лучшей картиной программы «Горизонты» признана «Пустошь» (Dashte khamoush / The Wasteland) Ахмада Бахрами (Иран), лучшим режиссером — Лав Диас (Филиппины), представивший на фестивале фильм «Шимпанзе» (Lahi, Hayop / Genus, Pan).
Главный приз параллельной программы Венецианского фестиваля Giornate degli Autori присужден российскому режиссеру Филиппу Юрьеву за фильм «Китобой». В шорт-лист программы была также отобрана «Конференция» Ивана И. Твердовского.
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