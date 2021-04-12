«Земля кочевников» получила четыре приза BAFTA

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11 апреля в лондонском Альберт-холле прошла церемония награждения лауреатов 74-го сезона премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Четыре приза – в том числе в номинации «Лучший фильм» – присуждены картине «Земле кочевников» (Nomadland) американского режиссера Хлои Чжао.
Фильм Хлои Чжао также победил в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актриса» (Фрэнсис Макдорманд) и «Лучшая операторская работа» (Джошуа Джеймс Ричардс). Как отмечает BBC, Хлоя Чжао стала второй женщиной в 53-летней истории премии BAFTA, получившей приз за лучшую режиссуру.
Лучшим актером назван Энтони Хопкинс, исполнивший главную роль в фильме Флориана Зеллера «Отец» (The Father), лучшим актером второго плана — Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия» / Judas and the Black Messiah, реж. Шака Кинг), лучшей актрисой второго плана — Юн Ё-джон («Минари» / Minari, реж. Ли Айзек Чун).
В номинации «Лучший британский фильм» победила «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman) Эмералд Феннел, в номинации «Лучший неанглоязычный фильм» — «Ещё по одной» (Druk) Томаса Винтерберга, в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» — «Душа» (Soul) Пита Доктера.
Полный список лауреатов 74-го сезона премии BAFTA приводится на ее сайте.
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