«Земля кочевников» получила четыре приза BAFTA

© Searchlight Pictures

11 апреля в лондонском Альберт-холле прошла церемония награждения лауреатов 74-го сезона премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Четыре приза – в том числе в номинации «Лучший фильм» – присуждены картине «Земле кочевников» (Nomadland) американского режиссера Хлои Чжао.

Фильм Хлои Чжао также победил в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актриса» (Фрэнсис Макдорманд) и «Лучшая операторская работа» (Джошуа Джеймс Ричардс). Как отмечает BBC, Хлоя Чжао стала второй женщиной в 53-летней истории премии BAFTA, получившей приз за лучшую режиссуру.

Лучшим актером назван Энтони Хопкинс, исполнивший главную роль в фильме Флориана Зеллера «Отец» (The Father), лучшим актером второго плана — Дэниэл Калуя («Иуда и черный мессия» / Judas and the Black Messiah, реж. Шака Кинг), лучшей актрисой второго плана — Юн Ё-джон («Минари» / Minari, реж. Ли Айзек Чун).

В номинации «Лучший британский фильм» победила «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman) Эмералд Феннел, в номинации «Лучший неанглоязычный фильм» — «Ещё по одной» (Druk) Томаса Винтерберга, в номинации «Лучший анимационный полнометражный фильм» — «Душа» (Soul) Пита Доктера.

Полный список лауреатов 74-го сезона премии BAFTA приводится на ее сайте.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.