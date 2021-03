Названы победители Берлинале

Сегодня, 5 марта, жюри 71-го Берлинского международного кинофестиваля объявило победителей основной конкурсной программы. Главный приз, «Золотой медведь», присужден комедии «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» режиссера Раду Жуде (Румыния).

«"Золотой медведь" получает картина, обладающая редким и необходимым свойством долговечного произведения искусства. Она фиксирует на экране содержание, суть, разум и тело, ценности и живую плоть момента времени, в котором мы находимся, самого момента человеческого бытия», — говорится в решении жюри.

Как отмечает ТАСС, главная героиня фильма «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc / Bad Luck Banging or Loony Porno) — учительница истории в престижной школе, чья карьера оказывается под угрозой после того, как в интернет попадает ролик интимного характера с ее участием.

Всего в основной конкурсной программе Берлинале-2021 участвовали 15 фильмов. Гран-при жюри получила драма «Колесо удачи и фантазии» (Guzen to sozo / Wheel of Fortune and Fantasy) режиссера Рюсукэ Хамагути (Япония), призом жюри награжден доркументальный фильм «Господин Бахман и его класс» (Herr Bachmann und seine Klasse / Mr Bachmann and His Class) режиссера Марии Шпет (Германия).

Лауреатом «Серебряного медведя» за лучшую режиссерскую работу стал Денеш Надь (Венгрия), режиссер фильма «Естественный свет» (Természetes fény / Natural Light). За исполнение лучшей главной роли награждена Марен Эггерт (Германия), снявшаяся в фильме Марии Шрадер «Я твой человек» (Ich bin dein Mensch / I'm Your Man).

Кроме того, сегодня объявлены победители секции Encounters. Лучшим фильмом признана картина «Мы» (Nous / We) режиссера Алис Диоп (Франция).

Полностью список лауреатов 71-го Берлинского международного кинофестиваля опубликован на его сайте. В этом году Берлинале проводится в два этапа: первый проходил 1–5 марта в онлайн-режиме, на 9–20 июня запланирована программа Summer Special, которая включает в себя живые кинопоказы и церемонию вручения призов фестиваля.







