Фильм-победитель Берлинале-2021 выйдет в России под другим названием

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Сегодня, 9 августа, Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение картине «Неудачный трах, или Безумное порно» румынского режиссера Раду Жуде, победившей в этом году на Берлинском кинофестивале. В России будет демонстрироваться цензурированная версия под названием «Безумное кино для взрослых».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-прокатчика Capella Film.
«Минкультуры выдало прокатное удостоверение, но это режиссерская версия, цензурированная режиссером, с использованием черных плашек-квадратов на порно-сценах», — пояснили в пресс-службе.
В июне Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму по той причине, что его содержание не соответствует российскому законодательству.
Главная героиня фильма «Неудачный трах, или Безумное порно» (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc / Bad Luck Banging or Loony Porno) — учительница истории в престижной школе, чья карьера оказывается под угрозой после того, как в интернет попадает ролик интимного характера с ее участием.
В начале марта картине Раду Жуде был присужден «Золотой медведь» — главный приз Берлинале-2021.
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