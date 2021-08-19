Geek Picnic отправится в плавание по Москве реке

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Фестиваль науки и технологий Geek Picnic впервые пройдет на теплоходе, который будет курсировать 21 августа в течение всего дня по Москве реке.
Первоначально Geek Picnic планировалось провести в Парке Горького, но из-за ограничений, связанных с пандемией, организаторы решили изменить формат фестиваля.
«Конечно, на корабль невозможно погрузить десятки тысяч людей, но зато те, кто купят билеты, получат возможность иммерсивного погружения в высокие технологии в максимально комфортных условиях», — говорит директор Geek Picnic Марина Смирнова.
На фестивале будут представлены высокотехнологичные разработки: автономные роботы, нейрокомпьютеры, цифровые двойники, объекты и перформансы art science, вживляемые сенсоры, зоны виртуальной и дополненной реальности, разработки технопарков, а также выступления артистов.
Зрители увидят в действии новейших роботов-кошек и роботов-собак, роботов для селфи и роботов для дискотеки. На теплоходе появится кибер-ЗАГС: церемонию в нем проведет андроидный робот новейшего поколения Алекс, а фото на память сделает робот Селфи.
Инсталляция-перформанс Юлии Боровой, Эдуарда Рахманова и Анастасии Карасевой «Кристалл» раскроет феномен сверхчувствительности через возникновение и развитие связей между человеческим телом и химическим веществом. Елена Демидова и Олег Макаров представят интерактивный тактильно-звуковой объект «Amorhpous» — робототехническое существо, предназначенное для тактильного отклика.
Участниками образовательной программы Geek Picnic в этом году станут академический эколог, научный сотрудник ИВП РАН, основатель RussianTravelGeek, заведующий библиотекой Научка Артем Акшинцев, астроном, доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин, руководитель научной группы Российского квантового центра, профессор МФТИ Алексей Федоров и другие ученые и популяризаторы науки.
Отправление теплохода от моста Багратион (наб. Тараса Шевченко, д. 23А) по расписанию с 12:30 до 01:30.
Подробная программа и билеты доступны на сайте фестиваля.
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