Geek Picnic впервые пройдет в Парке Горького

© Geek Picnic

31 июля в Москве состоится фестиваль науки и технологий Geek Picnic. В этом году его площадкой впервые станет Парк Горького, тема фестиваля – REHAB («Восстановление»).

«В 2020 году и странам, и семьям, и отдельным гражданам пришлось непросто, — говорится в сообщении организаторов Geek Picnic. — Лекции и дискуссии, ярмарка вакансий, выставка технологий, психологические тренинги с искусственным интеллектом – все на фестивале будет посвящено выходу из кризиса. На территории Пушкинской набережной вырастет настоящий город будущего, с футуристическими арт-объектами и демонстрацией последних достижений мировой науки и техники».

Фестиваль будет разделен на несколько зон. В зоне Expo будут представлены российские и зарубежные высокотехнологичные разработки: автономные роботы, нейрокомпьютеры, дроны и беспилотники, цифровые двойники, умные импланты, цифровые таблетки, трекеры, вживляемые сенсоры, зона AR и VR, разработки технопарков.

Лекции, мастер-классы, круглые столы и дебаты будут проходить в зоне Campus. Участники образовательной программы обсудят будущее космоса, климата, биотехнологий, искусственного интеллекта, урбанистики и IT. В связи с тем, что из-за пандемии выезд из многих стран ограничен, зарубежные спикеры будут представлены онлайн на больших плазменных экранах.

В HR-зоне более двадцати вузов и крупнейшие работодатели России представят сотни вакансий для московских студентов, а сцена для питч-сессий поможет молодым талантливым предпринимателям привлечь инвесторов прямо на фестивале.

Кинотеатр под открытым небом, арт-объекты и многое другое можно будет найти в развлекательной зоне Picnic. Отдельная зона будет создана для школьников и их родителей.

До 30 апреля организаторы фестиваля проводят open call: все желающие принять участие в качестве партнера фестиваля или участника программы могут подать заявки через онлайн-форму.







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