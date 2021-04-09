Geek Picnic впервые пройдет в Парке Горького

Три фильма ФАНКа: тело, копирайт, деньги
О фильмах фестиваля научно-популярного кино рассказывают их создатели9 апреля 2021459
31 июля в Москве состоится фестиваль науки и технологий Geek Picnic. В этом году его площадкой впервые станет Парк Горького, тема фестиваля – REHAB («Восстановление»).
«В 2020 году и странам, и семьям, и отдельным гражданам пришлось непросто, — говорится в сообщении организаторов Geek Picnic. — Лекции и дискуссии, ярмарка вакансий, выставка технологий, психологические тренинги с искусственным интеллектом – все на фестивале будет посвящено выходу из кризиса. На территории Пушкинской набережной вырастет настоящий город будущего, с футуристическими арт-объектами и демонстрацией последних достижений мировой науки и техники».
Фестиваль будет разделен на несколько зон. В зоне Expo будут представлены российские и зарубежные высокотехнологичные разработки: автономные роботы, нейрокомпьютеры, дроны и беспилотники, цифровые двойники, умные импланты, цифровые таблетки, трекеры, вживляемые сенсоры, зона AR и VR, разработки технопарков.
Лекции, мастер-классы, круглые столы и дебаты будут проходить в зоне Campus. Участники образовательной программы обсудят будущее космоса, климата, биотехнологий, искусственного интеллекта, урбанистики и IT. В связи с тем, что из-за пандемии выезд из многих стран ограничен, зарубежные спикеры будут представлены онлайн на больших плазменных экранах.
В HR-зоне более двадцати вузов и крупнейшие работодатели России представят сотни вакансий для московских студентов, а сцена для питч-сессий поможет молодым талантливым предпринимателям привлечь инвесторов прямо на фестивале.
Кинотеатр под открытым небом, арт-объекты и многое другое можно будет найти в развлекательной зоне Picnic. Отдельная зона будет создана для школьников и их родителей.
До 30 апреля организаторы фестиваля проводят open call: все желающие принять участие в качестве партнера фестиваля или участника программы могут подать заявки через онлайн-форму.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:55В Краснодаре состоится pop-up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка
17:41Geek Picnic впервые пройдет в Парке Горького
16:00На выставке «Блуждающие звезды» прочитают манифесты художественного авангарда
15:26Произведения Фредерика Ржевского прозвучат в Москве
14:24Открыт третий сезон премии за лучший книжный блог года
13:47В Московской консерватории пройдет презентация нового сборника Родиона Щедрина
13:21«Зеленое» документальное кино покажут в Новой Третьяковке и онлайн-кинотеатре Cool Play
12:32Музей Москвы представит каталог выставки «ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда»
11:39Елена Дубинец назначена худруком Лондонского филармонического оркестраВсе новости
О фильмах фестиваля научно-популярного кино рассказывают их создатели9 апреля 2021459
Анастасия Инопина о том, как рождался анализ слэшера9 апреля 2021644
Самобытная рок-группа представляет анимационный мюзикл об изобретении речи зверьми9 апреля 20214708
Лекция известного немецкого исследователя России на Вторых чтениях памяти Арсения Рогинского: как меняют сегодня работу ученых «войны памяти»?8 апреля 20211241
Поль Лекен о Владимире Шарове7 апреля 20211853
«Пандоктрина», «Зеленая пирамида», «Черная вдова» и другие7 апреля 20212451
Богомолов в «Кармен» таки сделал нам смешно6 апреля 202110104
«Розовое облако» Юли Жербази6 апреля 20212251
Балетные премьеры в Большом и в МАМТе6 апреля 20212378
Социальный панк, целительная семплоделика, международные коллаборации и еще 10 интересных альбомов из Сибири6 апреля 20212322
Эпизод из истории международного авантюризма5 апреля 20213898
Анна Меликова о спорном методе Хлои Чжао, одной из главных претенденток на «Оскар-2021»5 апреля 20213244