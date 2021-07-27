Канский видеофестиваль перенесен из-за пандемии

© Предоставлено пресс-службой Канского видеофестиваля

Юбилейный, XX Международный Канский видеофестиваль, который был запланирован на 27-29 августа, переносится на более поздние сроки в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Красноярском крае.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля со ссылкой на распоряжение главы города Канска Андрея Береснева.

Надежда Бакурадзе, арт-директор фестиваля:

«За месяц до фестиваля нам хотелось бы объявить конкурсную программу, в которую вошли 46 фильмов из 22 стран, но вместо этого мы вынуждены сообщить об отмене августовских мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой в Красноярском крае. Мы не вправе подвергать дополнительным рискам здоровье наших участников и зрителей. Безусловно, мы будем стремиться провести юбилейный фестиваль до конца года при поддержке наших партнеров».

В прошлом году фестиваль перевел всю программу в онлайн, в течение недели было организовано круглосуточное вещание на YouTube-канале «СОПРОМАТ-ТВ».

«Подготовка к эфиру потребовала немало времени и ресурсов, и повторить этот опыт нынешним летом не удастся», — отмечают организаторы фестиваля.

Новые даты проведения Канского видеофестиваля будут объявлены дополнительно.

Международный Канский фестиваль, организованный Студией «Видеодом», проходит в городе Канске с 2002 года, объединяя идеей популяризации в Сибири современной культуры несколько направлений искусства: видео-арт, экспериментальное кино, новую музыку, поэзию, театр и архитектуру. Фестиваль нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен. Канский фестиваль является свободной площадкой для творческих высказываний на любом языке мира.

Фестиваль проходит при поддержке администрации города Канска, генеральный партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова







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