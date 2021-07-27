Канский видеофестиваль перенесен из-за пандемии

Вместо рецензии: Кондратов о Кочетове
Пародия 1970-х на «Чего же ты хочешь?»27 июля 20212176
Юбилейный, XX Международный Канский видеофестиваль, который был запланирован на 27-29 августа, переносится на более поздние сроки в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Красноярском крае.
Об этом сообщает пресс-служба фестиваля со ссылкой на распоряжение главы города Канска Андрея Береснева.
Надежда Бакурадзе, арт-директор фестиваля:
«За месяц до фестиваля нам хотелось бы объявить конкурсную программу, в которую вошли 46 фильмов из 22 стран, но вместо этого мы вынуждены сообщить об отмене августовских мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой в Красноярском крае. Мы не вправе подвергать дополнительным рискам здоровье наших участников и зрителей. Безусловно, мы будем стремиться провести юбилейный фестиваль до конца года при поддержке наших партнеров».
В прошлом году фестиваль перевел всю программу в онлайн, в течение недели было организовано круглосуточное вещание на YouTube-канале «СОПРОМАТ-ТВ».
«Подготовка к эфиру потребовала немало времени и ресурсов, и повторить этот опыт нынешним летом не удастся», — отмечают организаторы фестиваля.
Новые даты проведения Канского видеофестиваля будут объявлены дополнительно.
Международный Канский фестиваль, организованный Студией «Видеодом», проходит в городе Канске с 2002 года, объединяя идеей популяризации в Сибири современной культуры несколько направлений искусства: видео-арт, экспериментальное кино, новую музыку, поэзию, театр и архитектуру. Фестиваль нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен. Канский фестиваль является свободной площадкой для творческих высказываний на любом языке мира.
Фестиваль проходит при поддержке администрации города Канска, генеральный партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
10:42Канский видеофестиваль перенесен из-за пандемии
Вчера
17:17Объявлен шорт-лист фестиваля «Любимовка»
15:15В российский прокат выйдет фильм-победитель каннской программы «Особый взгляд»
14:45Практики искусства и гостеприимства обсудят на конференции в Выксе
13:14Аргентинский художник расписал УрГЭУ
11:49К основателю The Insider пришли с обыском
10:53Госфильмофонд представит ретроспективу Петра Мамонова
27 июля 2021
16:35Выставка «Мифы антропоцена» пройдет в Нижнем Новгороде
14:26В петербургской галерее откроется хостелВсе новости
Пародия 1970-х на «Чего же ты хочешь?»27 июля 20212176
Немного о сновидческом социально-художественном проектировании26 июля 20212462
Четыре часа «Ариоданта» Генделя пролетят незаметно26 июля 20212545
Константин Фазольт беседует с Григорием Аросевым26 июля 20213410
Роман Тименчик об одной эпиграмме Пастернака23 июля 20215363
Александр Пасюгин — о мистическом триллере «Время»23 июля 20215257
Михаил Маяцкий о том, что может случиться с Россией через тридцать лет — или хотелось бы, чтобы случилось. Текст из новой книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы»23 июля 20216042
Фильм ученицы Марины Разбежкиной о своей бабушке и о памяти сердца23 июля 20214275
Анна Борисова присматривается к новым культурологам с философского факультета МГУ22 июля 20214254
Опыт музыкального анализа романа Анастасии Курляндской «Убить Ленина»22 июля 20214554
Арсений Жиляев и Кети Чухров беседуют на выставке «Будни распознавателя образов»22 июля 20214484
Снежана Кръстева открывает выставку финалистов конкурса Nova Art «Новая кожа»21 июля 20214352