Канский видеофестиваль перейдет на круглосуточное вещание

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XIX Международный Канский видеофестиваль пройдет в онлайн-режиме на платформе СОПРОМАТ-ТВ с 23 по 29 августа. Вещание будет вестись круглосуточно в режиме нон-стоп.
Ранее предполагалось, что фестиваль пройдет, как обычно, в городе Канске Красноярского края, но карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, заставили организаторов внести изменения в свои планы.
Тема фестиваля 2020 года — «СОПРОМАТ» — остается прежней.
«СОПРОМАТ, который стал главной дисциплиной нашей жизни, тем, как мы действуем сейчас, лавируя между благоразумием и депрессией, прерываясь на размышления об уровне сатурации крови, заглушая вспышками экзальтированного смеха приступы экзистенциального кризиса. Наша жизнь стала преодолением прошлой жизни, через СОПРОМАТ мы должны узнать ей цену», — говорится в манифесте XIX Международного Канского видеофестиваля.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, Канск-2020 не просто переносит в онлайн международный конкурс короткого метра и свою внеконкурсную программу: кинопоказы, выставки, обсуждения, интервью и другие события фестиваля можно будет смотреть круглосуточно в любой стране мира.
Стать соавторами СОПРОМАТ-ТВ уже согласились многие победители, участники и гости фестивалей прошлых лет. Организаторы приглашают всех принять участие в вещании «с целью создания совокупного высказывания о моменте, которое станет важным документом переломного времени».
Заявки и предложения по контенту принимаются до 15 июля по адресу kanskfest@gmail.com.
Международный Канский фестиваль, организованный Студией «Видеодом», проходит в городе Канске с 2002 года, объединяя идеей популяризации в Сибири современной культуры несколько направлений искусства: видео-арт, экспериментальное кино, новую музыку, поэзию, театр и архитектуру. Фестиваль нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен. Канский фестиваль является свободной площадкой для творческих высказываний на любом языке мира.
Фестиваль проходит при поддержке администрации города Канска, генеральный партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова
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