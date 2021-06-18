Канский видеофестиваль пройдет в обычном формате

© Предоставлено пресс-службой Международного Канского видеофестиваля

27-29 августа состоится XX Международный Канский видеофестиваль. Его основные события пройдут в городе Канске Красноярского края с соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Канского видеофестиваля.

Год назад из-за пандемии фестиваль перевел программу в онлайн-формат, организовав в течение недели круглосуточное вещание на канале «СОПРОМАТ-ТВ». Этим летом в онлайн-формате будет представлена лишь часть программы.

Главная тема юбилейного фестиваля — «Перемена».

«Это повод для творческого осмысления всего, что происходило за эти годы. Оставаясь в диалоге с горожанами и городом, фестиваль продолжит расширение представлений о современной культуре и искусстве как инструментах по преобразованию жизни», — говорится в сообщении пресс-службы

Международный конкурс короткого метра представит картины со всего мира в разных жанрах — от экспериментальной анимации и документалистики до игрового кино и видеоарта. Фестивальная комиссия отберет в программу до 30 фильмов из более 1500 заявок, поступивших на конкурс. Победитель Канского видеофестиваля получит Гран-при — «Золотой пальмовый секатор».

«Мы постараемся сохранить атмосферу “порта всех морей”, которым каждый год становится континентальный Канск во время фестиваля, — говорит директор фестиваля Павел Лабазов. — За 20 лет мы привозили гостей из самых разных концов земного шара — от Мексики до Австралии. Обещаю, что в этом году география фильмов-участников будет такой же широкой».

Открытию фестиваля будет предшествовать серия специальных мероприятий, в том числе художественно-исследовательский проект «Сибирский видеокампус» (при поддержке Фонда Михаила Прохорова) и открытая мини-конференция «Сибирские истории» (при поддержке Российского еврейского конгресса).

Международный Канский фестиваль, организованный Студией «Видеодом», проходит в городе Канске с 2002 года, объединяя идеей популяризации в Сибири современной культуры несколько направлений искусства: видео-арт, экспериментальное кино, новую музыку, поэзию, театр и архитектуру. Фестиваль нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен. Канский фестиваль является свободной площадкой для творческих высказываний на любом языке мира.

Фестиваль проходит при поддержке администрации города Канска, генеральный партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова







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