Фестиваль «Зеркало» перенесли на осень

Организаторы Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало», который должен был пройти с 23 по 29 июля в Ивановской области, решили перенести его на сентябрь.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля «Зеркало», это решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

«Организаторы планируют провести фестиваль, как и запланировано, в офлайн-формате, до конца сентября этого года. Новые даты фестиваля будут объявлены дополнительно», — уточнили в пресс-службе.

Согласно информации на сайте фестиваля, «Зеркало» одним из первых кинофестивалей в России пройдет в формате covid free: его гарантированно смогут посетить зрители, прошедшие полный курс вакцинации. Более подробно о формате прохода на фестиваль организаторы обещают рассказать в начале августа.

Специальные показы и мероприятия фестиваля в этом году помимо Иванова пройдут в Юрьевце. Уже идет подготовка аудиоспектакля, для которого команда проекта «Место» собирала истории жителей Юрьевца. Проект «Место» работает с документальным театром, театром site-specific, исследует города России через истории их жителей. Основная тема проекта — тема памяти.

Кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» был учрежден правительством Ивановской области в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения режиссера и ежегодно проводится в регионе при поддержке Министерства культуры РФ. В 2020 году из-за пандемии коронавируса COVID-19 фестиваль впервые проводился в онлайн-формате.







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