Музыканты поддержали «Дикую мяту»

The Hatters, Федор Фомин, «Тараканы!», «Кис-Кис», «Папин Олимпос», Wildways, «Нуки», «Операция Пластилин», Владимир Фонарев (Фонарь), «Радар», Александр Нуждин, «Карелия», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Sweed PAD и новый проект Сергея Шнурова «Зоя» заявили о своей поддержке отмененного фестиваля «Дикая мята» и предложили выступить за гонорар 1 рубль.

Организаторы в соцсетях фестиваля (Facebook, «ВКонтакте», Instagram) благодарят музыкантов и выражают радость оттого что «"Дикая мята" стала точкой приложения добрых дел и местом встречи невероятно светлых людей!».

Помимо музыкантов фестиваль поддержали крупнейшие российские СМИ, бизнес-партнеры «Дикой мяты» и правительство Тульской области, которое приняло на себя существенную часть понесенных фестивалем убытков.

Музыкальный фестиваль «Дикая мята» должен был пройти в Тульской области 18–20 июня, но в связи с карантинными мерами, введенными из-за пандемии, был отменен за семь часов до открытия.

Уже были построены пять сцен, ярмарки, кинотеатр, лекторий, спортивные площадки, поле было полностью готово к трехдневному опен-эйру. Отмена произошла на пике трат, и организаторы понесли убытки в размере 96 млн рублей.

Поддержать «Дикую мяту» можно на официальном сайте фестиваля.







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