Отменен фестиваль «Дикая мята»

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Архив «Сине Фантома», выпуск восьмой18 июня 2021585
Организаторы музыкального фестиваля «Дикая мята», который должен был 18–20 июня пройти в Тульской области, объявили о его отмене в связи с карантинными мерами, введенными областным правительством.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке фестиваля.
«В полночь мы получили приказ о том, что все массовые мероприятия в Тульской области отменены, включая фестиваль "Дикая мята". Если вы еще не выехали на фестиваль — не приезжайте. Сейчас мы собираем экстренный штаб, чтобы решить все вопросы, связанные с отменой мероприятия», — пишут организаторы «Дикой мяты».
Они приводят скан указа губернатора Тульской области Алексея Дюмина от 17 июня, которым запрещается проведение всех публичных мероприятий в связи с введением режима повышенной готовности «в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области».
В этом году на «Дикой мяте» должна была выступить группа «Кино». Также в списке участников фестиваля были Aurora, Mgzavrebi, Гарик Сукачев, Green Grey, The Hatters, «Аукцыон», Ren, Tequilajazzz, Алена Швец, Tesla Boy, «АИГЕЛ», Zoloto, Alice Merton, «Аффинаж», «Кис-кис», La Chica, Wildways, «Папин Олимпос», «Дайте танк (!)», The Big Push, Drummatix, N.O.H.A., Nizkiz, Mongooz and the Magnet, Билли Новик, «Нуки», Zero People, «Сансара», «Маяк», «Трипинадва», IDIOT и другие музыканты.
P.S. По оценке продюсера фестиваля «Дикая мята» Андрея Клюкина, финансовые потери из-за его отмены составят 96 млн рублей. Об этом Клюкин сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
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