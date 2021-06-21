В Екатеринбурге отменен фестиваль Ural Music Night

«аминь». «Морячка»
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Сегодня, 21 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене фестиваля Ural Music Night из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса COVID-19.
«Решение об отмене Ural Music Night завтра утвердим на заседании оперативного штаба», — цитирует губернатора РБК.
Кроме того, объявлено об отмене общегородского выпускного в Екатеринбурге и выпускных в школах региона, а также о закрытии фан-зоны Евро-2020 на «Екатеринбург Арене».
Крупнейший в России мультижанровый бесплатный фестиваль Ural Music Night («Уральская ночь музыки») в этом году должен был пройти в Екатеринбурге в седьмой раз. Он был запланирован на 25 июня.
Среди заявленных участников Ural Music Night 2021 были группа «Каста» и Вадим Самойлов. Одним из главных событий фестивальной программы должно было стать представление спектакля Урал Опера Балета «Травиата» на Площади 1905 года.
Организаторы ожидали на фестивале 3000 музыкантов и 300 000 гостей. Помимо офлайн- и онлайн-концертов на ста сценах планировалось провести конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.
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