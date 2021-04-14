В «Ночь музыки» площадь в Екатеринбурге превратится в оперный театр

© Наталья Ксенофонтова

На пресс-конференции в Екатеринбурге объявлены первые участники и площадки фестиваля Ural Music Night 2021 («Уральская ночь музыки – 2021»). Фестиваль пройдет 25 июня на ста площадках в центре города, одно из главных событий фестивальной программы – опера Верди «Травиата», которую Урал Опера Балет представит на Площади 1905 года.

«"Травиата" на фестивале станет для нашего театра первой полноценной постановкой на открытом воздухе. Специально для фестиваля мы создадим версию продолжительностью 1 час 40 минут», — рассказал на пресс-конференции директор Урал Опера Балета Андрей Шишкин.

Также сообщается, что площадь сценической конструкции, которая будет построена для спектакля на Площади 1905 года, составит 500 кв.м. На «Уральской ночи музыки — 2021» состоится сотое представлени спектакля «Травиата», оно станет последним исполнением оперы в данной постановке.

Урал Опера Балет участвует в «Ночи музыки» ежегодно с 2016 года, выступления артистов театра проходят на площадке «Арии с балкона». В 2021 году «Арии с балкона» впервые будут исполнены перед зданием УрФУ на Ленина, 49.

Первыми объявленными хедлайнерами Ural Music Night 2021 стали группа «Каста» и Вадим Самойлов («Агата Кристи»), который выступит на площадке, посвященной 35-летию Свердловского рок-клуба (Главпочтамт).

Организаторы фестиваля готовят несколько сюрпризов и новых сцен, среди которых этническая площадка с представленными на ней традиционными танцами и музыкой народов России и сцена современной этнической фьюжн-музыки.

22 марта закончился прием анкет от музыкантов, желающих принять участие в фестивале. Организаторы получили рекордное количество заявок — 2268. Помимо России, заявки пришли из 19 стран.

«Наша основная задача, как вы помните, — манифестировать, что Екатеринбург хотя бы на одну ночь становится музыкальной столицей мира. В этом году фестиваль установил рекорд по заявкам от музыкантов как по их числу, так и по географии. Мы искренне верим, что все границы откроют и "Ночь музыки" станет местом сбора музыкантов и зрителей со всего мира», - прокомментировалд директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург.







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