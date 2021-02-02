Ural Music Night 2021 открыл прием заявок

© Ural Music Night

До 22 марта открыт прием заявок на участие в крупнейшем в России мультижанровом бесплатном фестивале Ural Music Night 2021 («Уральская ночь музыки»), который пройдет в Екатеринбурге 25 июня.

Заявки принимаются на сайте Ural Music Night от музыкантов из любого города и из любой страны без каких-либо жанровых и стилистических ограничений.

Фестиваль поддерживает молодые и актуальные группы — помогает артистам выступить перед многотысячной аудиторией и заявить о себе и своем творчестве. Одним из важных нововведений Ural Music Night 2020 стала возможность финансовой поддержки молодых музыкантов, в 2020 году оргкомитет фестиваля получил более 1300 заявок.

В этом году фестиваль проводится в седьмой раз. Cистема донатов продолжит свою работу, и каждый зритель напрямую сможет перечислять средства коллективам через мобильное приложение или сайт фестиваля.

В качестве экспертов фестиваля в отборе заявок участвуют представители музыкальной индустрии Екатеринбурга и всей России: представители концертных площадок, организаторы фестивалей, журналисты, лейблы, промоутеры, продюсеры. Каждую заявку будут оценивать не менее пяти экспертов. Статус каждой поданной заявки участники смогут отслеживать в онлайн-режиме.

Ural Music Night 2021 состоится 25 июня, организаторы ожидают 3000 музыкантов и 300 000 гостей, планируют провести офлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.