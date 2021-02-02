Ural Music Night 2021 открыл прием заявок

Турист откуда-то извне
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До 22 марта открыт прием заявок на участие в крупнейшем в России мультижанровом бесплатном фестивале Ural Music Night 2021 («Уральская ночь музыки»), который пройдет в Екатеринбурге 25 июня.
Заявки принимаются на сайте Ural Music Night от музыкантов из любого города и из любой страны без каких-либо жанровых и стилистических ограничений.
Фестиваль поддерживает молодые и актуальные группы — помогает артистам выступить перед многотысячной аудиторией и заявить о себе и своем творчестве. Одним из важных нововведений Ural Music Night 2020 стала возможность финансовой поддержки молодых музыкантов, в 2020 году оргкомитет фестиваля получил более 1300 заявок.
В этом году фестиваль проводится в седьмой раз. Cистема донатов продолжит свою работу, и каждый зритель напрямую сможет перечислять средства коллективам через мобильное приложение или сайт фестиваля.
В качестве экспертов фестиваля в отборе заявок участвуют представители музыкальной индустрии Екатеринбурга и всей России: представители концертных площадок, организаторы фестивалей, журналисты, лейблы, промоутеры, продюсеры. Каждую заявку будут оценивать не менее пяти экспертов. Статус каждой поданной заявки участники смогут отслеживать в онлайн-режиме.
Ural Music Night 2021 состоится 25 июня, организаторы ожидают 3000 музыкантов и 300 000 гостей, планируют провести офлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов
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