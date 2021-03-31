Группа «Кино» выступит на фестивале «Дикая мята»

Алексей Айги: «Да, я до сих пор еще прыгаю»
Композитор и скрипач — о долгожданном альбоме своего ансамбля «4′33″» «Alcohol», личном «Отеле “Калифорния”» и нестареющем Оззи Осборне31 марта 2021589
С 18 по 20 июня в Тульской области пройдет музыкальный фестиваль «Дикая мята». Свое участие в фестивале подтвердила группа «Кино».
«Живое звучание, за которое отвечают легендарные участники группы "Кино", уникальные съемки и голос Виктора Цоя — шоу, которое готовилось много лет», — сообщают организаторы фестиваля.
Также на «Дикой мяте — 2021» выступят Aurora, Mgzavrebi, Гарик Сукачев, Green Grey, The Hatters, «Аукцыон», Ren, Tequilajazzz, Алена Швец, Tesla Boy, «АИГЕЛ», Zoloto, Alice Merton, «Аффинаж», «Кис-кис», La Chica, Wildways, «Папин Олимпос», «Дайте танк (!)», The Big Push, Drummatix, N.O.H.A., Nizkiz, Mongooz and the Magnet, Билли Новик, «Нуки», Zero People, «Сансара», «Маяк», «Трипинадва», IDIOT и другие музыканты.
Список участников фестиваля приводится на его сайте.
Помимо концертной программы организаторы обещают лекции, кинопоказы, мастер-классы, ярмарку дизайнерской одежды и украшений, более пятидесяти ресторанов и фудтраков и многое другое. Билеты на фестиваль «Дикая мята — 2021», включая взрослые и детские абонементы, можно купить здесь.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:42В Новой Третьяковке откроется выставка индустриального искуства из Кузбасса
16:46Группа «Кино» выступит на фестивале «Дикая мята»
15:57Таллинская биенналле современного искусства пригласила кураторов из России
15:01Фестиваль Re:Formers и Союз композиторов проведут лабораторию для молодых композиторов
14:36В Петербурге исполнят концерт «Воскресение» Пендерецкого
12:55«Индюшата-2021» начинают прием заявок
11:49Молодые пианисты из семи стран выступят на конкурсе в Москве
30 марта 2021
17:53Пушкинский музей выпустил фильм о Рихтере на русском жестовом языке
17:10«ВолгаФест-2021» проводит открытый творческий конкурсВсе новости
Композитор и скрипач — о долгожданном альбоме своего ансамбля «4′33″» «Alcohol», личном «Отеле “Калифорния”» и нестареющем Оззи Осборне31 марта 2021589
Петербургский пианист и композитор — о том, как он начал сотрудничать со звездами прог-рока и как записал дневниковый альбом фортепианного эмбиента31 марта 2021713
Андрей Мирошниченко о том, как дробилась медийная информация, и о том, как это в конечном итоге меняет саму структуру общества31 марта 20211065
Записки из ПНИ, другая «Дылда», а также ролики проектов «Арзамаса» и Кольты!30 марта 20211506
Ретропоп-группа из Минска — о новом альбоме и любимой бразильской музыке30 марта 20211528
Куратор ЦСИ «Сияние» о собрании Андрея Малахова, новой выставке и планах на будущее30 марта 20211296
Дима Пантюшин и Саша Липский рассказывают о своем «визуально-музыкальном» альбоме, на котором они переупаковали впечатления детства29 марта 20211742
Режиссер «Колеса фортуны и фантазии» — о своем тихом стиле, Ромере и Хон Сан Су29 марта 20211651
Марк Акопян и Павел Алешин — об архитектурных архивах 1960-х — 1980-х и их музейном будущем26 марта 20213626
Петербургские постпанк-концептуалисты посвятили новый альбом поэтам-обэриутам: премьера песни на стихи Николая Олейникова26 марта 20214288
Классик американской литературы расспрашивает итальянского писателя об опыте Аушвица и о времени после войны, которое оказалось для Леви самым счастливым26 марта 20214307
«Важно начать движение»: Петербург и безнадега в клипе постпанк-дуэта26 марта 20213142