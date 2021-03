Группа «Кино» выступит на фестивале «Дикая мята»

С 18 по 20 июня в Тульской области пройдет музыкальный фестиваль «Дикая мята». Свое участие в фестивале подтвердила группа «Кино».

«Живое звучание, за которое отвечают легендарные участники группы "Кино", уникальные съемки и голос Виктора Цоя — шоу, которое готовилось много лет», — сообщают организаторы фестиваля.

Также на «Дикой мяте — 2021» выступят Aurora, Mgzavrebi, Гарик Сукачев, Green Grey, The Hatters, «Аукцыон», Ren, Tequilajazzz, Алена Швец, Tesla Boy, «АИГЕЛ», Zoloto, Alice Merton, «Аффинаж», «Кис-кис», La Chica, Wildways, «Папин Олимпос», «Дайте танк (!)», The Big Push, Drummatix, N.O.H.A., Nizkiz, Mongooz and the Magnet, Билли Новик, «Нуки», Zero People, «Сансара», «Маяк», «Трипинадва», IDIOT и другие музыканты.

Список участников фестиваля приводится на его сайте.

Помимо концертной программы организаторы обещают лекции, кинопоказы, мастер-классы, ярмарку дизайнерской одежды и украшений, более пятидесяти ресторанов и фудтраков и многое другое. Билеты на фестиваль «Дикая мята — 2021», включая взрослые и детские абонементы, можно купить здесь.







