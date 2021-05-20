В «Ведомостях» сменился главный редактор

Русская как иностранная
Кем признан этот материал?20 мая 20211227
Сегодня, 20 мая, исполняющим обязанности главного редактора деловой газеты «Ведомости» стала Ирина Казьмина, которая раньше была заместителем генерального директора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа». Она назначена на место Андрея Шмарова, занимавшего пост главного редактора издания в течение последнего года.
Как сообщают «Ведомости», решение о прекращении трудового договора Андрея Шмарова принято по соглашению сторон.
«Мы благодарим Андрея Шмарова за проделанную работу и желаем удачи во всех дальнейших начинаниях», — прокомментировал председатель совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Еремин.
«В своем дальнейшем развитии, — заверил он, — "Ведомости" будут придерживаться вектора качественной деловой журналистики, оставаясь флагманом деловых СМИ и сохраняя самые высокие стандарты качества».
Андрей Шмаров был назначен и.о. главреда «Ведомостей» в марте 2020 года. Коллектив газеты заявил о нежелании работать под его руководством, Шмарова обвиняли в нарушении установленных в «Ведомостях» редакционных норм и правил. Журналисты выражали опасение, что при Шмарове издание, сохранив прежнюю вывеску, рискует превратиться в СМИ с принципиально иным содержанием.
В июне все пять заместителей главного редактора ушли из газеты в знак протеста против назначения Шмарова, вскоре они создали новое издание под названием VTimes*.
*Минюст РФ внес VTimes в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:52«Летчикфест-2021» пройдет в августе
16:42Фильмы-победители фестиваля Moscow Shorts ISFF покажут в кинотеатре «Москино Космос»
15:57Московский международный университет открывает Школу искусств и наук
15:03«Вышка» принимает фестиваль Telling Stories
14:29В Вильнюсе пройдет выставка о Юрии Юркуне
13:21В «Ведомостях» сменился главный редактор
11:45Объявлены лауреаты премии «ЛибМиссия»
19 мая 2021
17:40Выставка к 230-летию Аксакова откроется в Москве
16:19Центр Вознесенского продолжает кинопоказы к выставке «Африканские дневники»Все новости
Кем признан этот материал?20 мая 20211227
От бурятского постметала и русской этнотроники до арабского рока и удмуртских крежей: гид по фестивалю Awaz в Казани20 мая 2021696
Ретроспектива восьми радикально восстановленных фильмов режиссера в «Гараже»19 мая 20211614
Молодой автор песен и исполнитель из Москвы показывает в своих песнях недостатки и сомнения людей19 мая 20211416
Саунд-продюсер Виктор Санков рассказывает, как «Колибри» записывали прощальный альбом «Счастья нет»18 мая 20213804
Культовая петербургская группа «Колибри» вернулась с альбомом «Счастья нет», чтобы исчезнуть навсегда18 мая 20213359
Рамон и Сильван Цюрхеры о своем фильме «Девушка и паук» (его показывают в «Гараже»)17 мая 20212611
Разговор Егора Сенникова с Юрием Сапрыкиным о пропаганде, аффективном медиамире, в котором мы оказались, и о контрстратегиях сохранения себя17 мая 20214477
Председатель Союза композиторов — об уроках Арама Хачатуряна, советах Марка Захарова, премьере оперы-драмы «Князь Андрей» и своем magnum opus «Секвенция Ультима»17 мая 20214238
Разговор с Арнольдом Хачатуровым о новой книге «Слабые», в которую включены транскрипты разговоров Бухарина перед смертью, и о работе над своими политическими ошибками17 мая 20214704
Дарья Панайотти о российских кураторах-исследователях на международной сцене14 мая 20214863
«Паркет»: пляска смерти в новом фильме Александра Миндадзе14 мая 20215048