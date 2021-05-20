В «Ведомостях» сменился главный редактор

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Сегодня, 20 мая, исполняющим обязанности главного редактора деловой газеты «Ведомости» стала Ирина Казьмина, которая раньше была заместителем генерального директора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа». Она назначена на место Андрея Шмарова, занимавшего пост главного редактора издания в течение последнего года.

Как сообщают «Ведомости», решение о прекращении трудового договора Андрея Шмарова принято по соглашению сторон.

«Мы благодарим Андрея Шмарова за проделанную работу и желаем удачи во всех дальнейших начинаниях», — прокомментировал председатель совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Еремин.

«В своем дальнейшем развитии, — заверил он, — "Ведомости" будут придерживаться вектора качественной деловой журналистики, оставаясь флагманом деловых СМИ и сохраняя самые высокие стандарты качества».

Андрей Шмаров был назначен и.о. главреда «Ведомостей» в марте 2020 года. Коллектив газеты заявил о нежелании работать под его руководством, Шмарова обвиняли в нарушении установленных в «Ведомостях» редакционных норм и правил. Журналисты выражали опасение, что при Шмарове издание, сохранив прежнюю вывеску, рискует превратиться в СМИ с принципиально иным содержанием.

В июне все пять заместителей главного редактора ушли из газеты в знак протеста против назначения Шмарова, вскоре они создали новое издание под названием VTimes*.

*Минюст РФ внес VTimes в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента







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